Tüm koşular arasında en özel anlam taşıyanı: Gazi Koşusu

CUMHURİYET DÖNEMİ’NİN İLK HARASI

Kurtuluş Savaşı da, at yarışçılığını olumsuz etkilemiş, işgal kuvvetleri işe yarar atların çoğunu götürdüklerinden, at yetiştiriciliğine ara verilmiştir. Savaş sonrasında, yarışlar nerede ise durmuştur. Ancak bu kısa duraklama döneminin ardından Atatürk, 1920 yılında Ankara’da bir at yarışı düzenlenmesini istemiştir. Devlet eliyle yurttaki at ırkını bir an önce ıslah etmek, at sayısını çoğaltmak ve atçılığın yayılmasını sağlamak için Cumhuriyet Dönemi’nin ilk harası, 1924 yılı yaz aylarında Bursa Karacabey Çiftliğinde kurulmuştur. Pek çok yerde yeni aygır depoları açılmış, özellikle Irak ve Suriye’den safkan Arap damızlıkları satın alınarak bu merkezlere dağıtılmıştır.