Tüm koşular arasında en özel anlam taşıyanı: Gazi Koşusu

Aynı yıl, Gazi Koşusu için hazırlıklar başlamış, ancak henüz at yarışlarının yapılacağı bir hipodrom olmadığından yarış yeri için, Bahçelievler’e giden yol üzerinde, Tayyare Meydanı diye anılan, o zamanlar Muhafız Alayı erlerinin talim yaptığı düzlük uygun görülmüştür. Burada, bir pist, çok basit bir ahşap tribün, barakalar hâlinde tartı yerleri, müşterek bahis gişeleri, jokeylerin soyunmaları ve atların gölgede tutulmaları için askerî çadırlar kurulmuş ve küçük bir büfe yerleştirilmiştir. Yarışların “Reisicumhur Hazretlerinin himayesinde” ve “Başvekil İsmet Paşa’nın riyasetinde” gerçekleştirileceği ilan edilmiştir. Birinci Koşu, 3 Haziran 1927’de; yalnız mevsimin değil, tüm yılın en büyük koşusu olan Gazi Koşusu ise ertesi Cuma yani 10 Haziran 1927’de yapılmıştır. Varış Hakemleri Heyeti; Ankara Valisi Mehmet Atıf Bey, Belediye Başkanı Asaf Bey ve Tümen Komutanı Kâzım (Özalp) Paşa’dan oluşmuştur. Komiserler Heyeti’nde ise, Reis olarak, Millî Müdafaa Vekili Recep Peker Bey ile yardımcıları sıfatıyla İzmir Mebusu ve CHP Kâtib-i Umumisi Saffet (Arıkan) Bey, Başvekâlet yaveri Atıf (Esenbel) Bey, Baytar Binbaşı Cemal Beyler vardır. Müfettiş ise, Muhafız Kıtası Kumandanı İsmail Hakkı (Tekçe) Bey’dir. Bu tarihlerde Türkiye’de henüz yeterince üç yaşında tay olmadığı için, üç ve yukarı yaşlı İngiliz erkek ve kısraklarının girebileceği bir yarış olarak düzenlenmiştir. Sözü edilen ilk koşu, 2000 metre mesafeli bir handikaptır. Yani güçlü atlar daha ağır sıklet taşımaya mecbur edilerek güçsüz atların kazanma şansı artırılmıştır. Yarışa kaydedilen dört attan biri Ankara’dan, diğer üçü trenle İstanbul’dan getirilmiştir. 2000 Lira ödüllü bu yarışı İhsan Atçı’nın bindiği, Ali Muhittin (Hacıbekir) Bey’in ‘Neriman’ adlı atı kazanmıştır. Gazi Koşusu bir yıl sonra, yaşa göre sıklet esası üzerine, açık koşu olarak gerçekleştirilmiş, ikramiyesi 2500 liraya çıkarılmıştır. 1928’deki 2. Gazi Koşusu’nu Atıf Bey’in ‘Primerole’ adlı atı, 1929’daki 3. Gazi Koşusunu Celâl Bayar’ın ‘Cap Griz Nevz’ adlı atı, 1930’daki 4. Gazi Koşusu’nu İsmet İnönü’nün ‘Olga’ adlı atı kazanır. Böylece, iki büyük devlet adamının atları da birer kez bu yarışın galibi olmuşlardır. Türkiye’de safkan İngiliz atı yetiştiriciliği hızla geliştiği için, 1932’den itibaren yarışmaya bir sınırlama getirilmiştir. Buna göre, Gazi Koşusu’na, artık yalnızca üç yaşlı erkek ve dişi yerli taylar girebilmektedir.