Türk havacılık tarihinin öncüsü: Tayyareci Nuri Bey

Fransa'da 1910'da askeri tatbikat olarak düzenlenen Picardie Manevraları'nda ilk kez uçakların kullanılması birçok dünya devleti gibi Osmanlı'nın da dikkatini çekti.

Bu dönemde, havacılık çalışmalarına önem veren Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın öncülüğünde Yeşilköy'de Tayyarecilik Mektebi ve bir uçuş karargahı kurulması kararlaştırıldı.

Yine Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle uçak satın alımı ve pilot yetiştirilmesi amacıyla Avrupa'ya gönderilmesi kararlaştırılan yabancı dil bilen 8 subaydan birisi de Nuri Bey oldu.