Türk havacılık tarihinin öncüsü: Tayyareci Nuri Bey
Nuri Bey, genç yaşta kendi grubunda ilk bröveyi alan, uçağıyla ilk kez 1500 metre yüksekliğe çıkan ve Türk havacılık tarihinde 240 kilometrelik mesafeyi tek uçuşla ilk kez aşan bir pilot olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı.
Türk havacılık tarihinde birçok ilki genç yaşta gerçekleştiren Tayyareci Nuri Bey, bundan 108 yıl önce 11 Mart 1914'te İstanbul-Kahire uçuşunu gerçekleştirirken şehit düştü. Tayyareci Nuri Bey, 1890'da Boyabat'ta dünyaya geldi.
O dönemki adıyla Mühendishane-i Berr-i Hümayun olan harp okuluna 1907'de giren Nuri Bey, 1910'da teğmen rütbesiyle mezun oldu ve sonrasında 2. Ordu emrine atandı.
Fransa'da 1910'da askeri tatbikat olarak düzenlenen Picardie Manevraları'nda ilk kez uçakların kullanılması birçok dünya devleti gibi Osmanlı'nın da dikkatini çekti.
Bu dönemde, havacılık çalışmalarına önem veren Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın öncülüğünde Yeşilköy'de Tayyarecilik Mektebi ve bir uçuş karargahı kurulması kararlaştırıldı.
Yine Mahmut Şevket Paşa'nın emriyle uçak satın alımı ve pilot yetiştirilmesi amacıyla Avrupa'ya gönderilmesi kararlaştırılan yabancı dil bilen 8 subaydan birisi de Nuri Bey oldu.
İLK UZUN MESAFE UÇUŞUNA İMZA ATTI
Fransa'daki Bucq Uçuş Okulu'ndan pilot mezuniyeti sonrası yurda dönen Nuri Bey, Yeşilköy Tayyare Mektebi'nde uçuş eğitimine devam etti.
Bu uçuşları sırasında bir kez Hadımköy, iki kez de İstanbul üzerinde 1500 metre yüksekliğe kadar çıkan Nuri Bey'e başarısı dolayısıyla başarı belgesi verildi.
Nuri Bey'in Garp Ordusu emrine atandığı günlerde Yunanlar, ordu için Selanik'e getirilen uçakları yakınca, arasında Nuri Bey'in de bulunduğu havacılar, Mısırlı Prens Ömer Paşa'nın gönderdiği bir gemiye kıyafet değiştirerek binip İstanbul'a gelmeyi başardı.
Teğmen Nuri Bey İstanbul'a döndükten sonra kendisine verilen uçakla Osmanlı Ordusu'nun hareket rotasını takip ederek keşif uçuşları gerçekleştirdi.