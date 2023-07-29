Türkiye tarihinin en büyük sivil havacılık kazaları

3 NİSAN 1954 / İLK TÜRK UÇAK KAZASI / THY - ADANA

3 Nisan 1954 - Adana'da Devlet Havayolları'na ait uçağın düşmesi sonucunda 25 kişi yaşamını yitirdi.

17 ŞUBAT 1959 TÜRK HAVA YOLLARI LONDRA KAZASI

Başbakan Adnan Menderes ile Türk heyetini İngiltere'ye götüren uçak, Gatwick Havaalanı yakınlarında düştü. Menderes ile 6 kişinin kurtulduğu kazada, aralarında Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzık'ın da bulunduğu 14 kişi yaşamını yitirdi.

1 ŞUBAT 1963 ANKARA UÇAK KAZASI (ULUS FACİASI)

Lübnan kökenli Middle East Airlines (MEA) şirketine ait yolcu uçağı Ankara üzerinde, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-47 tipi uçakla çarpışarak düştü. Kazada 80 kişi öldü.

1974'TE İZMİR'DE 66 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ THY UÇAK KAZASI

26 Ocak 1974 tarihinde İzmir'den İstanbul'a gitmek için havalanan Türk Hava Yolları uçağı, kalkış anında havaalanına düştü ve kazada 66 kişi yaşamını yitirdi.

3 MART 1974 FRANSA UÇAK KAZASI (TÜRK HAVA YOLLARI'NIN 981 SEFER SAYILI UÇUŞU)

Türk Hava Yolları Uçuş 981, 3 Mart 1974 tarihinde Türk Hava Yollarına ait McDonnell Douglas DC-10 model yolcu uçağının Paris-Londra seferini yaparken düşmesi sonucu 13'ü mürettebat 333'ü yolcu 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçuş. Uçak, yük kapısının düşük basınç sonucu patlaması nedeniyle Paris'in kuzeyindeki Ermenonville Ormanı'na çakılmıştır. Bu olay havacılık tarihinin dördüncü büyük kazasıdır.

1975 MARMARA DENİZİ UÇAK KAZASI

THY'nin İzmir-İstanbul seferini yapan ''Bursa'' uçağı, Yeşilköy Havalimanı'nda elektrik arızası nedeniyle ışıkları yanmayan piste inemedi. Yeniden yükselişe geçen uçak Marmara Denizi'ne düştü, 41 kişi öldü.

19 EYLÜL 1976 ISPARTA UÇAK KAZASI

THY'nin İstanbul'dan Antalya'ya giden Boeing 727 tipi yolcu uçağı Isparta yakınlarında düştü. Aydın bağımsız milletvekili Kemal Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 154 kişi öldü.

1979 TÜRK HAVA YOLLARI ANKARA KAZASI

THY'nin Samsun-Ankara seferini yapan ''Trabzon'' adlı yolcu uçağı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na inişe geçtiği sırada düştü. Kazada uçaktaki 43 kişiden 39'u öldü, 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.

4 NİSAN 1985 BALIKESİR UÇAK KAZASI

Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, marangozlar sitesine düştü. Uçağın pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

7 NİSAN 1999 ADANA UÇAK KAZASI

THY'nin Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü. Hacıları almak üzere Suudi Arabistan'a giden Boeing 737-400 tipi uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.

8 OCAK 2003 DİYARBAKIR UÇAK KAZASI (TÜRK HAVA YOLLARI'NIN 634 SEFER SAYILI UÇUŞU)

İstanbul-Diyarbakır seferini yapan, THY'nin RC-100 tipi uçağı Diyarbakır'a inişi sırasında düştü. Kazada 74 kişi öldü, 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

26 MAYIS 2003 TRABZON UÇAK KAZASI

Ukrayna'da kurulu özel bir havayoluna ait YAK-42 tipi uçak, Trabzon'un Maçka ilçesindeki Pilav Dağı'na çakıldı. Afganistan'da görevli İspanyol askerleri taşıyan uçaktaki 62 asker ve 13 mürettebat olmak üzere 75 kişi öldü.

5 Şubat 2020 SABİHA GÖKÇEN UÇAK KAZASI (PEGASUS HAVA YOLLARI'NIN 2193 SEFER SAYILI UÇUŞU)

Pegasus Hava Yolları'nın 2193 sefer sayılı uçuşu, 5 Şubat 2020 tarihinde Pegasus Hava Yolları'na ait Boeing 737-86J tipi yolcu uçağının pistten çıkması ile sonuçlanan uçuştur. İzmir-İstanbul seferini yapan ve Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkmış, uçakta bulunan 183 kişiden üçü ölmüştür.

14 AĞUSTOS 2021 2021 RUSYA DENİZ KUVVETLERİ BERİEV BE-200 KAZASI

2021 Türkiye orman yangınları sırasında çıkan Kahramanmaraş yangınına müdahale etmek için görevde olan Rus Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, su boşaltımı yapmasının ardından yükselemeyerek bölgedeki dağa çarptı. Kaza sonucunda 3'ü Türk 5'i Rus olmak üzere 8 kişi öldü.