Uzaya çıkan ilk kadın: Valentina Tereşkova

FABRİKADA İŞÇİYKEN GENÇ KOMÜNİST BİRLİĞİ’NE KATILDI

Çalışırken aynı zamanda eğitimine devam ediyordu. Ancak şartlar oldukça zordu: Okula gitmeden, posta yoluyla verilen dersleri alıyordu. Böylece hem çalışıyor ve aile bütçesine katkı sağlayabiliyordu hem de okuyordu. Epey zorlandığını belirtse de Hafif Sanayi Teknik Okulu'ndan mezun olmayı başardı. Fabrikada işçiyken Genç Komünist Birliği’ne katıldı ve heyecanlı karakteri sayesinde kısa sürede Komünist Parti üyeliğine ilerledi. Bu sırada mühendislik okurken yazdığı “Yörüngesel Uçaklar İçin Motorların Frenlenmesi” başlıklı tezi, "üstün nitelikli tez" seçildi.

1961'de Sovyetler Birliği'nin Genç Komünist Birliği ("Konsomol") sekreterliğine atandı ve Yaroslavl Hava Sporları Kulübü'ne katıldıktan sonra, paraşütle atlama ile ilgilenmeye başladı. 22 yaşındayken ilk paraşütle atlayışını gerçekleştirdi. Gökyüzüne olan sevgisi paraşütle atlama ile başlayan Tereşkova, bu sevdasını şöyle açıklamıştı:

- Havayı hissetmek için paraşüt ipini çekmeden önce mümkün olduğunca uzun süre beklemeyi öğrendim; 40 saniye, 50 saniye... Gerçekten düşmüyor; tüm bedeninizde oluşan histen muazzam bir haz duyuyorsunuz. Bu harika bir his