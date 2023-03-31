Uzaya çıkan ilk kadın: Valentina Tereşkova
Tekstil işçiliğinden uzayda bir "martı" olmaya uzanan bir hikaye... Valentina Vladimirovna Tereshkova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) bayrağı altında uzaya çıkan ve dünyanın ilk kadın astronotu ünvanını kazanmış olan kozmonottur. İşte "O" kadının hikayesi.
ÇOCUKLUĞU VE EĞİTİM HAYATI
Vladimir Tereşkova ve Elena Fyodorovna Tereşkova'nın üç çocuğundan ikincisi olarak, 6 Mart 1937'de Rusya'nın batısındaki Bolshoye Maslennikovo köyünde dünyaya geldi. Daha iki yaşındayken, babasını İkinci Dünya Savaşı'nda kaybetti. Annesi, bir tekstil fabrikasında çalışarak aileyi geçindirdi. Kardeşleri Vladimir ve Ludmilla çok küçüktü, dolayısıyla Valentina'nın evde annesine yardım etmesi gerekiyordu ve bu nedenle 10 yaşına kadar okula gidemedi; 16 yaşında bir lastik fabrikasında, 17 yaşında da tekstil fabrikasında çalışmaya başladı.
FABRİKADA İŞÇİYKEN GENÇ KOMÜNİST BİRLİĞİ’NE KATILDI
Çalışırken aynı zamanda eğitimine devam ediyordu. Ancak şartlar oldukça zordu: Okula gitmeden, posta yoluyla verilen dersleri alıyordu. Böylece hem çalışıyor ve aile bütçesine katkı sağlayabiliyordu hem de okuyordu. Epey zorlandığını belirtse de Hafif Sanayi Teknik Okulu'ndan mezun olmayı başardı. Fabrikada işçiyken Genç Komünist Birliği’ne katıldı ve heyecanlı karakteri sayesinde kısa sürede Komünist Parti üyeliğine ilerledi. Bu sırada mühendislik okurken yazdığı “Yörüngesel Uçaklar İçin Motorların Frenlenmesi” başlıklı tezi, "üstün nitelikli tez" seçildi.
1961'de Sovyetler Birliği'nin Genç Komünist Birliği ("Konsomol") sekreterliğine atandı ve Yaroslavl Hava Sporları Kulübü'ne katıldıktan sonra, paraşütle atlama ile ilgilenmeye başladı. 22 yaşındayken ilk paraşütle atlayışını gerçekleştirdi. Gökyüzüne olan sevgisi paraşütle atlama ile başlayan Tereşkova, bu sevdasını şöyle açıklamıştı:
- Havayı hissetmek için paraşüt ipini çekmeden önce mümkün olduğunca uzun süre beklemeyi öğrendim; 40 saniye, 50 saniye... Gerçekten düşmüyor; tüm bedeninizde oluşan histen muazzam bir haz duyuyorsunuz. Bu harika bir his
TEREŞKOVA NASIL KOZMONOT OLDU?
Başarılı bir paraşütçü olan Tereşkova, Vostok uzay uçuşunun en zorlu prosedürlerinden biri olan 20.000 fit yükseklikte, kapsülden zorunlu fırlatmanın üstesinden gelmek için iyi bir donanıma sahipti. Şubat 1962'de diğer üç kadın paraşütçü ve bir kadın pilotla birlikte kozmonot olmak için yoğun eğitime başlamak üzere uzay programına seçildi.
Diğer dört kadınla birlikte, uzun süre yalnız kalmaya ve sıfır yer çekimi koşullarına nasıl tepki vereceklerini belirleyen testleri içeren 18 aylık bir eğitim aldılar. Ağırlıksız uçuşlar, yalıtım testleri, santrifüj testleri, roket teorisi, 120 kez paraşütle atlama ve Mig savaş uçaklarında pilot eğitimleri, verilen eğitimler arasındaydı. Eğitim, 70ºC sıcaklıkta ve %30 nemde bir uçuş giysisiyle kalınan termal bir odayı da içeriyordu. Adaylar; 30 yaş, 70 kilogram ve 1,70 cm boyun altındaki 400 kadın arasından seçilmişti. Kilo ve boy sınırlaması, Vostok uzay aracının boyutunun ancak bu boyutlardaki bireylere izin vermesinden kaynaklıydı. Takım arkadaşlarından Zhanna Yorkina, Tereşkova'yı anlatıyor:
- Üslerimizin önünde her zaman haklarımızı savundu. Mesela programın başında dikenli tellerin arkasındaymışız gibi yaşıyorduk. Moskova yakınlarında yaşıyorduk, ama sadece Moskovalılar'ın ailelerini görmek için eğitim kampından ayrılmasına izin veriliyordu. Ben ve Tereşkova sıkıldık ve Moskova'ya gitmek için izin istedik. "Niçin? Ne almak istiyorsunuz?" dediler. Bir keresinde, Valentina Tereşkova kontrolünü kaybetti ve şu sözleri söyledi: "İç çamaşırı! Satın almak istediğimiz şey bu!" dedi ve bu şekilde izin aldık