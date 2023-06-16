Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kutban Bayramı indirimi

Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünler listesi araştırmaları hız kazandı. Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel ihtiyaç ve gıda ürünleri ön plana çıktı. İşte alışveriş takipçileri için 6 Temmuz tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğu...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kutban Bayramı indirimi - Resim: 1 1 109

Tarım Kredi Kooperatif Market'lerde indirimli ürünler listesinin yenisi yayınlandı. Vatandaşlar, yayınlanan yeni indirim kataloğunu araştırmaya başladı.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kutban Bayramı indirimi - Resim: 2 2 109

Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel gıda ve kahvaltılık ürünleri ön plana çıkıyor. 

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kutban Bayramı indirimi - Resim: 3 3 109

Tarım Kredi Marketlerde bu hafta; temel gıda ve kahvaltılık ürünleri ön plana çıkıyor. 

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde Kutban Bayramı indirimi - Resim: 4 4 109

İşte alışveriş yapmak isteyenler için 16 Haziran - 6 Temmuz tarihine kadar devam eden Tarım Kredi Market'te büyük indirim kataloğundaki ürünler...