Altıeylül’de ALDOS ile işlemler daha hızlı

Ruhsat verme süresini minimuma indirmek adına 2018 yılında faaliyete geçen ALDOS ‘Altıeylül Belediyesi Dijital Onay Sistemi’ sayesinde yapı sahiplerini, proje ve yapı denetim firmalarının iş yükünü azalttı.

Altıeylül’de ALDOS ile işlemler daha hızlı
Altıeylül’de ALDOS ile işlemler daha hızlı
Süleyman Daban Süleyman Daban

Altıeylül Belediyesi tarafından hizmete alınan ALDOS ‘Altıeylül Belediyesi Dijital Onay Sistemi’ hem zamandan hem de evrak kalabalığından kurtarıyor. Yapı Denetim Uzmanları, Mimarlar, Mühendisler, Tesisat ve Mekanik Projeler alanında çalışanlar için 2018 yılında faaliyete geçirilen ALDOS İşletim Sistemi işlemlerin kısa bir süre içerisinde sonuçlanmasını sağlıyor.

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ALDOS HER KONUDA TASARRUF SAĞLADI

Tüm kontroller ve onaylar bu sistem üzerinden e-imza ve m-imza yolu ile gerçekleşecek. ALDOS sistemi sayesinde, proje onay süreçlerindeki iş ve işlemlerin kâğıt ortamından dijital ortama ve e-imza uygulamasına taşınmasıyla daha sağlıklı ve daha hızlı sonuçlar vermesinin yanı sıra, zamandan tasarruf ve fiziksel arşivleme için yer ve kâğıt israfının önüne geçildi.
Firmalar: “ALDOS sayesinde işlemlerimiz hem daha hızlı hem de daha pratik oldu”
2018 yılından bu zamana kadar ALDOS sistemine kayıtlı olan firmalar; zamandan, kâğıttan, elektrikten ve diğer masraflardan da tasarruf sağlayarak işlemlerini kısa sürede elektronik ortamda elektronik imza ile sonuçlandırıyorlar. Altıeylül Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla geliştirmiş olduğu bu sisteme yıllık ücret ile kayıt olan firmalar ALDOS’tan önce ve ALDOS’tan sonra anlayışıyla Altıeylül Belediyesi çalışanlarına ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’ya bu konuda fikir üreten ve bu sistemi sağlayanlara teşekkür ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# teknoloji # Altıeylül # tasarruf
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