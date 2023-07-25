Bing Chat isimli GPT-4 destekli chat uygulaması nedir? Tüm detaylar haberimizde

Yapay zeka denildiği zaman yaşamı kolaylaştırmaktan, dünyanın ele geçirilmesine kadar birçok iddia bulunmaktadır. GPT-4'ün çıkmasının ve araştırma metinlerinin dahi çok kısa bir sürede oluşturulmasının ardından GPT-4 destekli Bing Chat isimli uygulama da bir hayli dikkat çekiyor.

GPT-4 DESTEKLİ BİNG CHAT NEDİR?

Microsoft, Bing Chat’i GPT-4 destekli yani yapay zeka uyumlu bir format haline getirerek başaralı bir sistem kurmayı başardı. Yeni teknoloji sayesinde artık internet ağında istenilen sonuçların daha hızlı ve doğru şekilde verileceği düşünülüyor. Bing Chat, OpenAI’nın ChatGPT’sine benzemesine karşın yapay zekanın kendini geliştirmeye devam etmesi için sistemlerini diğer yapay zeka sistemlerine entegre ediyor. Böylelikle yapay zeka sisteminin yenilmez bir hale geleceği iddia ediliyor.

Bing Chat’in en iddialı özelliği olarak kullanıcıların sorularına doğru ve hızlı bir cevabın verilmesi olarak gösteriliyor. Aynı zamanda yapay zeka üzerinde yapılan geçmiş konuları da tekrardan gündeme getirerek araştırılan konuyla alakalı farklı bir perspektif sunulmasını da sağlıyor.

Yukarıda bahsi geçen tüm özelliklerinin yanında Bing Chat seyahat rotalarının oluşturulmasından, finans özetlerine, bir şiir yazımından, makalelerin değiştirilmesine kadar geniş bir derinleştirme ve araştırma bandına sahip olduğu görülmektedir.

Lakin sistem kendisini sürekli test aşamasında görmektedir. Kısmi de olsa içerik üretimlerinde hatalar vermektedir. Google Chrome desteği ile Bing Chat'in çok daha geniş kitlelere ulaşılacağı düşünülmektedir.

Sonuç olarak, Bing Chat, yapay zeka teknolojisinin geleceğine ışık tutan başarılı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.