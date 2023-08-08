Büyük Geri Dönüş: Red Dead Redemption Yeniden Hayat Buluyor!

Oyun dünyasında bir efsanenin geri dönüş rüzgarları estiği söyleniyor. Rockstar Games'in ünlü oyunuyla ilgili sızan sırlar, heyecan dolu bekleyişleri tetiklemeye yetiyor. Kulislerde dolaşan gizemli dedikodular, 17 Ağustos'un sadece bir tarih olmadığını ima ediyor. Peki, vahşi batının tozlu yollarında tekrar dolaşma şansı yaklaşıyor olabilir mi? Gözler ve kulaklar açıkta bekleyin, çünkü Red Dead Redemption'ın beklenmedik bir şekilde geri döneceği söyleniyor!

RED DEAD REDEMPTİON PLAYSTATİON 5 İLE TEKRAR HAYAT BULUYOR!

Oyun dünyasının bu unutulmaz başyapıtı, PlayStation 5 sahipleri için geriye dönük uyumluluk desteğiyle tekrar hayat buluyor. Double Eleven Studios'un titiz çalışması sayesinde, Red Dead Redemption yeni nesil konsollarla mükemmel bir uyum içinde olacak. İlk oyunu deneyimlememiş olanlar için bu, kaçırılmayacak bir fırsat!

Hayranlarının merakla beklediği an geldi! Rockstar Games'in efsanevi oyunu Red Dead Redemption, 17 Ağustos'ta Nintendo Switch ve PlayStation 4 platformlarında yeniden sahneye çıkıyor. Bu unutulmaz deneyim, ilk kez 2010 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3 için sunulmuştu, ancak şimdi daha da güçlü ve çarpıcı bir şekilde geri dönüyor.

UNDEAD NİGHTMARE RED DEAD REDEMPTİON DENEYİMİNİ YENİDEN CANLANDIRIYOR!

Heyecanı katlamak için sürprizler bitmiyor! Red Dead Redemption'ın Nintendo Switch ve PlayStation 4 versiyonları, "Undead Nightmare" adlı efsanevi zombi temalı hikayeyi de içeriyor. Marston'un zombi istilasına karşı verdiği destansı mücadele, sizi koltuğunuza çivileyecek.

Oyunun yenilenen sürümü, global bir deneyim sunmak için 7 farklı dil seçeneği sunacak. Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince, Korece, Lehçe, Brezilya Portekizcesi, Rusça ve Latin Amerika İspanyolcasıyla oyun dünyasına adım atın.

Red Dead Redemption ve Undead Nightmare'ı içeren bu muhteşem paket, Nintendo Switch ve PlayStation Store'da sadece 49,99 dolarla satışa sunulacak. Fiziksel kopyaların raflardaki yerini alacağı tarih henüz kesinleşmemiş olsa da, 13 Ekim itibarıyla heyecanla beklenen bu sürümü elde edebileceksiniz.