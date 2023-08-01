ChatGPT hakkında büyük gelişme! Türkiye'de resmen aktif halde geldi

ChatGPT Android Türkiye'de aktif hale geldi. Bu atılım beraberinde neler getiriyor?

ChatGPT hakkında büyük gelişme! Türkiye'de resmen aktif halde geldi
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OpenAI tarafından bulunan ve üretken yapay zeka sisteminin kullanıldığı bir uygulama olarak biliniyor. Türkiye'de milyonlarca aktif kullanıcısı olan uygulamanın Android'e gelmesi uzun süredir bekleniyordu Peki ChatGPT, Android sistemine geldi mi?

CHATGPT TÜRKİYE'YE GELDİ

ChatGPT hakkında büyük gelişme! Türkiye'de resmen aktif halde geldi - Resim : 1

Dünya çapında ilgi gören yapay zeka ChatGPT’nin Android platformunda resmi olarak yayınlanması kullanıcılarını büyüledi.

# ChatGPT # android
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