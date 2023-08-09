Dünyada sadece 12 kişide olacak! 1817 beygirlik canavar tanıtıldı

Hız ve gücün mükemmel bir dansı olarak tanımlanan Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, otomobil tutkunlarının gözdesi oldu. 1817 beygirlik gücüyle pistlere meydan okuyan bu eşsiz model, sadece 12 ayrıcalıklı kişiye ulaşacak. Talep büyük olduğundan, üretim henüz başlamadan önce tüm modellerin satıldığı açıklandı.

DÜNYADA SADECE 12 KİŞİ İÇİN YAPILDI!

Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, 500 kilometrelik inanılmaz hıza ulaşabilme iddiasıyla otomobil tutkunlarının dikkatini çekmişti. Üstü açılabilir özelliğiyle de öne çıkan bu özel otomobil, tamamen manuel olarak çıkarılabilen karbon fiber kompozit bir çatıya sahip. Bu eşsiz tasarım detayıyla da göz dolduran otomobil, Alcantara kaplı çatısıyla da lüks ve konforun bir araya geldiği bir deneyim sunuyor.

Revolution Roadster, gücünü diğer Venom F5 modellerinde de bulunan çift turboşarjlı 6,6 litrelik V8 motordan alıyor. Bu güçlü motor, tam 1817 beygir gücü üretiyor ve aracı sadece 2,6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza çıkartabiliyor. Aracın performansı, yedi vitesli tek kavramalı şanzıman ile arka tekerleklere aktarılıyor.

MİCHAEL JORDAN'IN EFSANEVİ GARAJINA YENİ BİR HALKA: HENNESSEY VENOM F5 REVOLUTİON ROADSTER

NBA Efsanesi Michael Jordan, otomobil koleksiyonuna son derece nadir ve özel bir otomobil daha ekledi. 2020 yılında tanıtılan ve o günden bu yana otomobil dünyasının en dikkat çekici modellerinden biri olarak kabul edilen Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, artık Jordan'ın kıymetli koleksiyonunun bir parçası olarak yerini aldı.

Michael Jordan'ın koleksiyonuna eklediği bu özel otomobilin sadece 12 adet üretileceği ve her birinin 3 milyon dolar değerinde olduğu açıklandı. Hatta, tüm üretim adetleri şimdiden satılmış durumda. Jordan'ın zevkine hitap eden bu eşsiz otomobil, diğer koleksiyon parçalarının arasında kendine özel bir yer buldu.

Jordan'ın otomobil koleksiyonundaki bu son ilave, onun sadece basketbol sahalarında değil, otomobil dünyasında da nasıl bir ikon olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Hennessey Venom F5 Revolution Roadster, performansı ve eşsiz tasarımıyla Jordan'ın zevkine ve tarzına mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor.