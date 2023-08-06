Fiyatıyla şaşkına çeviren bilgisayar oyun! Steam'de Türkiye fiyatı tam 1 milyon lira

Dünyaca ünlü dijital oyun platformu Steam'da satılan bir oyun görenleri şaşkına çevirdi. Şaşkına çeviren oyun oynanışı, hikâyesi veya kalitesi ile değil fiyatı ile gündeme geldi. Bu oyunun fiyatı 1 milyon liraya çıktı. İşte o oyun...

Fiyatıyla şaşkına çeviren bilgisayar oyun! Steam'de Türkiye fiyatı tam 1 milyon lira
Uğur Çam Uğur Çam
Son Güncelleme:

Artan kur farkı, bilgisayar oyunlarının ülkemizde yüksek fiyatlara erişmesine sebep oldu. Yurt dışında 60 avro'ya satılan bir bilgisayar oyunu Türkiye'de bin lirayı aşan fiyatlara ulaşabiliyor. Bu pahalılığa karşı oyuncular, çeşitli abonelik sistemleriyle bilgisayar oyunlarına daha ucuza erişebilecekleri yöntemlere yöneliyor. Bütün bu pahalılığın içinde bir oyun var ki fiyatıyla görenlere "yok artık!" dedirtti. Oyunun Türkiye fiyatı 1 milyon liraya çıkartıldı.

Fiyatıyla şaşkına çeviren bilgisayar oyun! Steam'de Türkiye fiyatı tam 1 milyon lira - Resim : 1

1 MİLYON LİRALIK BİLGİSAYAR OYUNU

İlk çıktığında 0,59 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulan Spooky Men isimli oyunun Türkiye fiyatı 1 milyon liraya çıktı. Spooky Men bir erken erişim oyunu. Henüz tamamlanmamış ve tam sürümü piyasaya çıkmamış bu oyun, çıktığı zaman oyuncuların dikkatini çekemedi. Çok oyunculu korku oyunu türünde olan Spooky Men'in yapımcısı ise Bloody Bear stüdyosu. 

Fiyatıyla şaşkına çeviren bilgisayar oyun! Steam'de Türkiye fiyatı tam 1 milyon lira - Resim : 2

SPOOKY MEN'İN FİYATI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Spooky Men, çıkış yaptığı mayıs ayından bu yana oyuncular tarafından ilgi görmedi. SteamDB'ye göre piyasaya sürülmesinden bu yana oyunun maksimum çevrimiçi oyuncu sayısı 7'yi geçemedi. Oyunun yapımcıları oyunlarına ilgi çekmek için bu tuhaf yola başvurdu. Oyunun fiyatı Steam'ın bölgesel fiyatlandırma politikası da göz önüne alınarak 1 milyona yükseltildi. Oyun, Avrupa bölgesinde 1 milyon avroya, dolar bölgesinde ise 1 milyon dolara satışa sunuldu. Yapımcıların bunu bir şaka ve reklam olarak yaptığı belirtildi. 

Valorant hassasiyet ayarı nasıl yapılır? Valorant DPI ayarı değiştirme!Valorant hassasiyet ayarı nasıl yapılır? Valorant DPI ayarı değiştirme!Nasıl?
# Steam # bilgisayar oyunu
Çok Okunanlar
1 IQ'sunun sınırı yok!
2 O eski halinden eser yok şimdi!
3 Burkina Faso'nun lideri kimdir?
4 Mine Tugay'dan yersiz Atatürk paylaşımı!
5 Kaos Planının Adı: 505 mi?