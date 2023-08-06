Fiyatıyla şaşkına çeviren bilgisayar oyun! Steam'de Türkiye fiyatı tam 1 milyon lira

Artan kur farkı, bilgisayar oyunlarının ülkemizde yüksek fiyatlara erişmesine sebep oldu. Yurt dışında 60 avro'ya satılan bir bilgisayar oyunu Türkiye'de bin lirayı aşan fiyatlara ulaşabiliyor. Bu pahalılığa karşı oyuncular, çeşitli abonelik sistemleriyle bilgisayar oyunlarına daha ucuza erişebilecekleri yöntemlere yöneliyor. Bütün bu pahalılığın içinde bir oyun var ki fiyatıyla görenlere "yok artık!" dedirtti. Oyunun Türkiye fiyatı 1 milyon liraya çıkartıldı.

1 MİLYON LİRALIK BİLGİSAYAR OYUNU

İlk çıktığında 0,59 dolar gibi bir fiyatla satışa sunulan Spooky Men isimli oyunun Türkiye fiyatı 1 milyon liraya çıktı. Spooky Men bir erken erişim oyunu. Henüz tamamlanmamış ve tam sürümü piyasaya çıkmamış bu oyun, çıktığı zaman oyuncuların dikkatini çekemedi. Çok oyunculu korku oyunu türünde olan Spooky Men'in yapımcısı ise Bloody Bear stüdyosu.

SPOOKY MEN'İN FİYATI NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Spooky Men, çıkış yaptığı mayıs ayından bu yana oyuncular tarafından ilgi görmedi. SteamDB'ye göre piyasaya sürülmesinden bu yana oyunun maksimum çevrimiçi oyuncu sayısı 7'yi geçemedi. Oyunun yapımcıları oyunlarına ilgi çekmek için bu tuhaf yola başvurdu. Oyunun fiyatı Steam'ın bölgesel fiyatlandırma politikası da göz önüne alınarak 1 milyona yükseltildi. Oyun, Avrupa bölgesinde 1 milyon avroya, dolar bölgesinde ise 1 milyon dolara satışa sunuldu. Yapımcıların bunu bir şaka ve reklam olarak yaptığı belirtildi.