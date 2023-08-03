Google, ChromeOS'ta Lacros Tarayıcısına Geçiyor!

Google, ChromeOS işletim sisteminde radikal bir değişikliğe gidiyor. Şirket, mevcut Chrome tarayıcısını Lacros adı verilen bağımsız bir tarayıcıyla değiştirme planları yapıyor. Lacros'un getireceği bağımsızlık, kullanıcılar için daha hızlı güncellemeler ve artan güvenlik anlamına geliyor. ChromeOS 116 güncellemesiyle birlikte bu yeni tarayıcının kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

CHROMEOS'UN GELECEĞİ: GOOGLE TARAYICISI LACROS İLE YENİLENİYOR!

Google, popüler internet tarayıcısı Chrome'un ChromeOS işletim sisteminde önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Yeni raporlara göre şirket, ChromeOS üzerinde yerleşik olan Chrome tarayıcısını Lacros adında yeni bir bağımsız tarayıcıyla değiştirmeyi planlıyor.

ChromeOS, özellikle uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar dünyasında önemli bir yer edinmiş bir işletim sistemi. Ancak, şu anda ChromeOS güncellendiğinde Chrome tarayıcısının da güncellenmesi gerekiyor, bu da bazı zorluklar yaratabiliyor. Lacros'un bağımsız yapısı, bu zorunluluğu ortadan kaldıracak ve Chrome tarayıcısının daha hızlı ve kolay bir şekilde güncellenmesini sağlayacak.

Lacros, Chromium projesine dayanan bir tarayıcı olarak, Chrome ve Microsoft Edge'in temelini oluşturan teknolojileri içeriyor. Kullanıcılar şu anda Chromebook cihazlarıyla Lacros'u deneyebiliyorlar, ancak şu an için sadece Chrome ile birlikte çalışıyor.

Bu değişiklik, eski Chromebook modelleri için de olumlu bir etki sağlayacak. Lacros sayesinde bu cihazlar, tarayıcıya özel güncellemeler alabilecek ve internet güvenliği artırılabilecek.

Google, tarayıcıyı işletim sisteminden ayırmak konusunda uzun süredir çalışıyor ve Lacros projesiyle bu hedefe bir adım daha yaklaşacak gibi görünüyor. Eğer planlandığı gibi başarılı bir şekilde piyasaya sürülürse, ChromeOS temelli dizüstü bilgisayarlar için daha hızlı ve güvenilir güncellemelerin önünü açabilir.

Bu önemli değişiklik, muhtemelen Ağustos-Eylül döneminde yayınlanacak olan ChromeOS 116 güncellemesiyle kullanıcılara sunulacak.