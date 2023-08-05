Google Chrome'un yeni özellikleri: Daha kolay kullanım ve 'Dokun ve Ara' özelliği

Google Chrome'un en son güncellemesi, mobil kullanıcılar için tarayıcı deneyimini yeni zirvelere taşıyan bir dizi güçlü özelliği beraberinde getiriyor. Akıllı arama önerilerinden hızlı trend aramalarına kadar, bu güncellemeler, Google'ın iOS ve Android cihazlardaki kullanıcılarına eşsiz bir tarama deneyimi sunmaya olan kararlılığını yansıtıyor. İşte Chrome'daki yeni özellikler:

TARAYICIDA YENİ BİR DÖNEM: GOOGLE CHROME'UN GÜÇLÜ GÜNCELLEMELERİ

Adres çubuğuna belirli web sitelerinde dokunduğunuzda, son güncellemeyle birlikte Google Chrome, gelişmiş arama önerileri sunmaya başlıyor. Örneğin, Japonya ile ilgili bir makale okuyorsanız, Japonya'daki popüler turistik yerler veya önerilen restoranlar gibi ilgili arama önerileri listesini görebilirsiniz.

Makalenin URL'sine tıkladığınızda, yerel simgelerden yemek mekanlarına kadar geniş bir yelpazede farklı arama seçenekleri sunulur. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için sunulan bu özellik, son derece kullanışlı ve anlayışlı bir deneyim sunuyor.

Google Chrome'a eklenen bir diğer heyecan verici özellik, günlük Google arama trendlerinin bir liste şeklinde sunulmasıdır.

Kullanıcılar, yeni bir sekmede adres çubuğuna dokunarak bu trend listesine kolayca erişebilirler. Başlangıçta sadece Android cihazlarda bulunan bu özellik, gelecekte iOS cihazlarında da kullanılabilecek.

Son güncelleme, web üzerinde gezinirken hızlı bilgi sağlayan 'Dokun ve Ara' özelliğini sunuyor. İlgili bilgiler sayfanın alt kısmında görüntülenir ve kullanıcılar anında değerli bilgilere erişebilirler. Bu özellik şu anda yalnızca Android cihazlarda mevcuttur ve isteğe bağlı olarak devre dışı bırakılabilir.

En son Google Chrome güncellemesi, iOS cihazlar için de iyileştirmeler sunuyor. Chrome adres çubuğunu iOS'ta kullanırken, kullanıcılara artık önceki altı öneri yerine on öneri gösterilecek. Android'de zaten mevcut olan bu özellik, farklı platformlarda tutarlı ve gelişmiş bir tarama deneyimi sunuyor.