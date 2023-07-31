İphone kullananlar neredeyse telefonlarından vazgeçecek! İşte en iyi kameraya sahip telefonlar
DxOMark raporuna göre kamera dünyasında devrim: Huawei P60 Pro tahtın yeni sahibi! En iyi 10 kamera arasında Android telefonlar göz kamaştırıyor, iPhone 14 Pro Max ise 8. sırada şaşırtıyor. İşte o muhteşem telefonlar...
Kamera teknolojisinin hızla ilerlemesiyle birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fotoğraf tutkunları ve teknoloji meraklıları, en üst düzeyde kamera performansı sunan telefonları takip etmeye devam ediyor. Son DxOMark raporu ise kamera dünyasında büyük bir devrimin yaşandığını gösteriyor. Ünlü değerlendirme kuruluşu DxOMark'ın hazırladığı rapora göre, tahtın yeni sahibi Huawei P60 Pro oldu ve en iyi 10 kamera arasında Android telefonlar zirveyi ele geçirdi.
DxOMark raporunda dikkat çeken detaylardan biri de iPhone 14 Pro Max'in sad ece 8. sırada yer alması oldu. Kullanıcıların gözdesi olan iPhone, beklenmedik bir sıralama ile şaşırttı. Peki, hangi telefonlar kamera performansıyla öne çıktı? İşte o muhteşem telefonlar..
KAMERASI İPHONE'DEN İYİ OLAN CEP TELEFONLARI
20
Ekran Boyutu: 6.78 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 4870 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
19
Ekran Boyutu: 6.78 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi : 4700 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
18
Ekran Boyutu: 6.73 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
17
Ekran Boyutu: 6.76 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 4400 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
16
Ekran Boyutu: 6.78 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 4700 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
15
Ekran Boyutu: 6.8 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 200 MP
14
Ekran Boyutu: 6.3 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 4355 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
13
Ekran Boyutu: 6.81 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
12
Ekran Boyutu: 6.7 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi: 4352 mAh
CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 12 MP
11
Ekran Boyutu: 6.1 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik): 3095 mAh
CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 12 MP
10
Ekran Boyutu: 6.6 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 4360 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
9
Ekran Boyutu: 6.1 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi (Tipik): 3200 mAh
CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 48 MP
8
Ekran Boyutu: 6.7 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 6 GB
Batarya Kapasitesi: 4323 mAh
CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 48 MP
7
Ekran Boyutu: 6.81 İnç
Dahili Depolama: 512 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 4600 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
6
Ekran Boyutu: 6.7 İnç
Dahili Depolama: 128 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
5
Ekran Boyutu: 6.74 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi : 4700 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
4
Ekran Boyutu: 6.74 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 4800 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
3
Ekran Boyutu: 6.81 İnç
Dahili Depolama: 512 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 5100 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
2
Ekran Boyutu: 6.82 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 12 GB
Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
1
Ekran Boyutu: 6.67 İnç
Dahili Depolama: 256 GB
Bellek (RAM): 8 GB
Batarya Kapasitesi: 4815 mAh
CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek
Kamera Çözünürlüğü: 48 MP