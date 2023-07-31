İphone kullananlar neredeyse telefonlarından vazgeçecek! İşte en iyi kameraya sahip telefonlar

Kamera teknolojisinin hızla ilerlemesiyle birlikte, akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Fotoğraf tutkunları ve teknoloji meraklıları, en üst düzeyde kamera performansı sunan telefonları takip etmeye devam ediyor. Son DxOMark raporu ise kamera dünyasında büyük bir devrimin yaşandığını gösteriyor. Ünlü değerlendirme kuruluşu DxOMark'ın hazırladığı rapora göre, tahtın yeni sahibi Huawei P60 Pro oldu ve en iyi 10 kamera arasında Android telefonlar zirveyi ele geçirdi.

DxOMark raporunda dikkat çeken detaylardan biri de iPhone 14 Pro Max'in sad ece 8. sırada yer alması oldu. Kullanıcıların gözdesi olan iPhone, beklenmedik bir sıralama ile şaşırttı. Peki, hangi telefonlar kamera performansıyla öne çıktı? İşte o muhteşem telefonlar..

KAMERASI İPHONE'DEN İYİ OLAN CEP TELEFONLARI

20

Ekran Boyutu: 6.78 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 4870 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

19

Ekran Boyutu: 6.78 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi : 4700 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

18

Ekran Boyutu: 6.73 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

17

Ekran Boyutu: 6.76 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 4400 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

16

Ekran Boyutu: 6.78 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 4700 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

15

Ekran Boyutu: 6.8 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 200 MP

14

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 4355 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

13

Ekran Boyutu: 6.81 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

12

Ekran Boyutu: 6.7 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 4352 mAh

CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

11

Ekran Boyutu: 6.1 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik): 3095 mAh

CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 12 MP

10

Ekran Boyutu: 6.6 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 4360 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

9

Ekran Boyutu: 6.1 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi (Tipik): 3200 mAh

CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 48 MP

8

Ekran Boyutu: 6.7 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 6 GB

Batarya Kapasitesi: 4323 mAh

CPU Çekirdeği: 6 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 48 MP

7

Ekran Boyutu: 6.81 İnç

Dahili Depolama: 512 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 4600 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

6

Ekran Boyutu: 6.7 İnç

Dahili Depolama: 128 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

5

Ekran Boyutu: 6.74 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi : 4700 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

4

Ekran Boyutu: 6.74 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

3

Ekran Boyutu: 6.81 İnç

Dahili Depolama: 512 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5100 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

2

Ekran Boyutu: 6.82 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 12 GB

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

1

Ekran Boyutu: 6.67 İnç

Dahili Depolama: 256 GB

Bellek (RAM): 8 GB

Batarya Kapasitesi: 4815 mAh

CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek

Kamera Çözünürlüğü: 48 MP