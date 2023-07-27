"Kullanıcı deneyiminde devrim! WhatsApp: iPhone kullanıcıları için yepyeni özellikler sunuyor!"

WhatsApp, dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olarak kullanıcıların günlük iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, sürekli olarak yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Son olarak, WhatsApp, iPhone kullanıcıları için üç yeni önemli özelliği sunmaya başladı. Bu özellikler, konuşma aktarma, bilinmeyen aramaları sessize alma ve görüntülü aramalarda yatay moda geçiş gibi kullanıcıların yaşadığı sorunları çözmeye ve kullanıcıların iletişim deneyimini daha da kolaylaştırmaya yönelik adımlar olarak dikkat çekiyor. İşte WhatsApp'ın sunduğu bu yeni özelliklerin detayları...

KONUŞMA AKTARMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerini sorunsuz bir şekilde bir cihazdan diğerine aktarma imkanı sağlıyor. Söz konusu bu özellik kullanıcıların WhatsApp sohbetlerini bir cihazdan diğerine sorun yaşamadan aktarmaya yardımcı oluyor. Özellikle iCloud yedeklemesine güvenmeyen kullanıcılar için bu özellik oldukça yardımcı oluyor.



BİLİNMEYEN ARAMALARI SESSİZE ALMA

Kullanıcılar, dolandırıcılık ve spam aramalardan korunmak için bilinmeyen aramaları sessize alabiliyorlar. Bilinmeyen WhatsApp aramalarını sessize alma oluyor. Bu özellik özelikle gizliliğini artırmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Özelliğin temel amacı ise dolandırıcılık, spam ve bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik bir şekilde filtreleyerek ekstra bir koruma düzeyin sunmak.



GÖRÜNTÜLÜ ARAMADA YATAY MOD

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, görüntülü arama sırasında cihazlarını yatay konuma getirerek daha geniş bir görüş alanına sahip olabilecekler. Böylece aynı anda daha fazla kişiyi ekranda görebilme imkanı sağlanıyor.

WhatsApp'ın bu yeni özellikleri, kullanıcıların günlük iletişim deneyimini daha verimli ve etkili hale getiriyor. Kullanıcılar, artık daha geniş bir görüş alana sahip olabilecek, sohbetleri kolayca aktarabilecek ve gelen aramaları daha etkin bir şekilde yönetebilecekler. Bu geliştirmeler, WhatsApp'ın popülerliğini ve kullanıcı memnuniyetini artırmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.