Liseliler yazılım yapıp İHA SİHA geliştiriyor

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Wersdown Software & Entertainment yazılım ekibi öğrencileri İHA ile SİHA hakkında proje ve çalışmalar geliştiriyor.

Liseliler yazılım yapıp İHA SİHA geliştiriyor
Liseliler yazılım yapıp İHA SİHA geliştiriyor
Süleyman Daban Süleyman Daban
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Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Wersdown Software & Entertainment yazılım ekibi öğrencileri geliştirdikleri İHA, SİHA projeleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ekibi Yelken Kafe Toplantı Salonu'nda ağırladı. Gençlerin, geleceğe yönelik atılımlarını dinledi.

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LİSELİLER YAZILIM

"BU TÜR GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEK ÖNEMLİ"

Öğrencilere seslenen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu tür teknolojik girişimleri desteklemenin ve teşvik etmenin önemine vurgu yaparak, “İHA, SİHA proje ve çalışmalarını bizimle paylaşan öğrencilerimiz ile kıymetli öğretmenlerini tebrik ediyorum” dedi.
Çalışmalarından bahseden öğrenciler ise hem yerel hem de ulusal düzeyde geleceğin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Yazılım ekibi öğrencileri, ileri teknolojiye olan ilgileri ve çalışmalarıyla Başkan Aygün'den teşekkür aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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