Öğrencilere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar fırsatı: Gençlere vergisiz iPhone fiyatı ne kadar?

Vergisiz iPhone fiyatları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaadi kapsamında, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu. Yapılan açıklamanın ardından ÖTV ve KDV vergisinden muaf telefon fiyatları araştırılmaya başladı. İşte öğrencilere vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları...

İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR?

Gelen zamlardan sonra iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 45 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi bir fiyata ulaşıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

- Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu alabilecek fakat konuyla ilgili net tarih henüz belirlenmedi.