Oyun dünyasının zirvesinde: İşte en iyi oyun konsolları 2023

Oyun tutkunlarının merakla beklediği an geldi! 2023 yılında oyun konsolu dünyasında sarsıcı bir çıkış yapan en iyi oyun konsolları ile karşınızdayız. Her biri benzersiz özellikleri ve olağanüstü performanslarıyla dikkat çeken bu konsollar, oyun deneyimini sınırları zorluyor.

Eğlence dolu anlar ve nefes kesen maceralar için hazırlıklı olun! İşte, oyun dünyasının zirvesine tırmanan oyun konsolları ve muhteşem özellikleri...

2023 EN İYİ OYUN KONSOLLARI

PlayStation 5

Xbox Series X, şüphesiz PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak öne çıkıyor. Uzun bir süredir, Sony'nin PlayStation konsolları, oyunseverlerin büyük bir çoğunluğu tarafından tercih ediliyordu. Bunun temel sebeplerinden biri, PlayStation'ın olağanüstü özel oyunlarla dolu geniş kütüphanesi oldu.

PlayStation 4, özellikle bu özel oyunlar konusunda büyük başarıya ulaştı. Unutulmaz oyunlar arasında God of War, Spiderman ve Demon's Souls gibi yoğun ilgi gören yapımlar yer alıyordu ve bunlar PlayStation'a özgüydü. Ancak son zamanlarda dikkat çeken bir gelişme olarak, PlayStation'ın kalesi kabul edilen God of War bile PC platformuna taşındı. Bu tür olaylar, PlayStation'ın özel oyunlar konusunda eskisi kadar cazip olmamasına neden oluyor ve oyuncu kitlesi arasında tercihlerin değişmesine yol açabiliyor.

Xbox Series X, güçlü donanımı, benzersiz oyunları ve hizmetleri ile oyuncuların dikkatini çekmeye çalışarak, PlayStation 5 ile olan rekabetini kızıştırıyor. Bu da, konsol savaşlarının giderek daha rekabetçi ve heyecan verici hale gelmesini sağlıyor. Oyuncular için, bu rekabet durumu daha fazla oyun ve hizmet seçeneği anlamına geliyor ve nihayetinde konsol üreticilerinin, en iyi oyun deneyimini sunmak için sürekli olarak geliştirmeye odaklanmalarına sebep oluyor.

Xbox Series X

Xbox Series X, oyunseverler için oldukça güçlü bir oyun konsolu olarak öne çıkıyor. Türkiye'deki satış fiyatı 14.000 TL'den başlaması, diğer rekabetçi konsollarla aynı düzeyde fiyatlandırıldığını gösteriyor.

1TB depolama alanı, güçlü 3.8 GHz AMD Zen 2 işlemci, 12.0 teraflop RDNA 2 grafik işlemci, 16 GB RAM ve 4K oyun oynatabilme özellikleri, oyun deneyiminin yüksek kalitede olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra cihaz, yayın platformlarına destek vererek kullanıcılara daha fazla eğlence seçeneği sunuyor.

Cihazın dizaynı siyah bir kutuya benzemesi bazı oyuncular tarafından eleştirilse de, performans ve oynanabilirlik açısından Xbox Series X başarılı bir deneyim sunuyor.

Xbox Series X, oyunseverleri etkilemek için Game Pass desteği ile önemli bir avantaja sahip. Game Pass, Türkiye için büyük bir avantaj sunarak zengin oyun kütüphanesine erişim sağlıyor. Ancak, AAA oyunların genellikle en yeni sürümlerinin Game Pass'te yer almadığı unutulmamalıdır.

Bu nedenle, konsolun gerçek potansiyelini AAA oyunlarla anlamak mümkündür. Fakat, bütçesi uygun olanlar Game Pass ve satın alacakları tekli oyunlar ile güzel bir oyun deneyimi yaşayabilirler. Xbox Series X'in güçlü performansı ve zengin oyun içerikleri, oyunseverlere keyifli bir oyun dünyası sunuyor.

Nintendo Switch

Nintendo Switch, diğer konsollardan farklı bir yapıya sahip olmasına rağmen rekabetçi özellikler sunuyor. Taşınabilir ve boyutuyla diğer konsollardan ayrılan Switch, grafik açıdan aynı seviyede olmasa da çeşitli avantajlar sunuyor. Özellikle televizyona bağlanabilme imkanı ve Nintendo'nun kendi özel oyun serilerine ev sahipliği yapması, Switch'i çekici kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında, 1280x720 çözünürlüğünde 6.2 inçlik ekran, 32 GB depolama alanı ve 4 GB RAM gibi özelliklere sahip olan cihaz, taşınabilirliğiyle öne çıkıyor. Ayrıca depolama alanı, ihtiyaca göre 2 TB'a kadar genişletilebiliyor. Nintendo Switch, seyahat edenler için ideal bir seçenek olup, kolay taşınabilir olması ve tasarımının etkileyici olması da bu konuda katkı sağlıyor.

Nintendo Switch, Türkiye'de uygun fiyatlı bir seçenek sunuyor ve çeşitli versiyonları ve modelleri mevcut. Farklı fiyatlandırmalarla sunulan modeller, kullanıcılara tercihlerine uygun seçenekler sunuyor. Özellikle seyahat sırasında ve farklı yerlerde oyun oynamak isteyenler için Switch, eğlenceli ve pratik bir çözüm sunuyor. Nintendo'nun renkli oyun serilerine ev sahipliği yapması da, oyunseverleri Switch'in büyülü dünyasına çekmeye devam ediyor.

Steam Deck

En iyi oyun konsolu modelleri listemize Steam Deck ile devam ediyoruz. Oyun sektörünün öncü şirketlerinden Steam, donanım konusunda da çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu doğrultuda oyunculara Steam Deck adıyla bir oyun konsolu sunuyor. Temel olarak Nintendo Switch'e rakip olan Steam Deck, yüksek donanımı sayesinde oyuncuların ilgisini çekmeyi başarmış durumda.

Steam Deck, güçlü bir AMD Zen 2 4c/8t işlemci ve 8 RDNA 2 CU 1,0-1,6 GHz grafik işlemci kullanıyor. Ayrıca, 16 GB LPDDR5 RAM ve 64 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ve 60 Hz yenileme hızında performans gösteren bir ekrana sahip olan cihaz, oyunseverlere kaliteli bir oyun deneyimi sunuyor.

Cihazdaki kontrol butonları, oyun oynamayı kolaylaştırırken, geniş oyun kütüphanesi sayesinde oyuncular diledikleri yerden yüksek kalitede oyunlar oynayabiliyorlar. Ancak, Steam Deck, Türkiye'de stok konusunda sıkıntılı bir durumda bulunuyor ve stoklarının yenilenmesi konusunda Türkiye'deki kullanıcılar zorluklarla karşılaşabiliyorlar.

Xbox Series S

Bu konsol, Xbox Series X'in bütçe dostu modeli olarak karşımıza çıkıyor ve ismini "Sans disk" teriminden alıyor. Çünkü bu konsol, disk takıp oyun oynama seçeneği sunmuyor; sadece indirilen oyunları oynayabiliyorsunuz.

Günümüzde internetin yaygın kullanımı düşünüldüğünde, çoğu oyuncu için bu durumun bir sıkıntı yaratmayacağını belirtmek doğru olacaktır. Ancak bazı oyuncuların oyunları fiziksel kopya olarak ellerinde tutmayı tercih ettiğini de söyleyebiliriz. Eğer böyle bir isteğiniz varsa, Xbox Series S sizin için pek uygun olmayabilir.

Xbox Series S, Xbox Series X'e göre daha düşük performanslı bir konsoldur ve 4K oyun oynamak için pek uygun değildir. Ancak çoğu oyunu 1080p çözünürlükte oynama imkanı sunar. Bu konsolu ön plana çıkartan özelliklerden biri, fiyatına ve rakiplerine göre 1080p desteğine sahip olmasıdır.

Cihazda AMD Zen 2 işlemci, AMD RDNA 2 grafik işlemci ve 10 GB RAM bulunuyor. Bu bileşenler sayesinde oyuncular, yüksek düzeyde bir oyun performansı elde ederler. Ayrıca Xbox Series S, Xbox modellerinin bir parçası olarak Xbox Game Pass aboneliğine sahiptir. Türkiye'de Xbox Series S'in fiyatı 7.000 TL'den başlamaktadır. Fiyatına göre değerlendirildiğinde, Xbox Series S, oyuncuları memnun edecek bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

ESKİ OYUN KONSOLLARI ALINIR MI?

Günümüz oyunları için uygun fiyatlı ve memnun edici seçenekler arasında eski nesil oyun konsolları bulunmaktadır. Örneğin, PlayStation 4, Xbox One veya Nintendo Switch gibi bir önceki nesil konsollar hala kaliteli oyunlar ve eğlenceli deneyimler sunabilir. Teknik olarak en yeni konsollar kadar güçlü olmasalar da, hala keyifli ve tatmin edici oyun deneyimleri yaşamanızı sağlarlar. Eğer bütçeniz sınırlıysa ve yeni nesil konsolların fiyatları sizin için uygun değilse, eski nesil konsolları düşünerek oyun dünyasına uygun bir giriş yapabilirsiniz. Unutmayın ki oyun keyfi, konsolun teknik özelliklerinin yanı sıra oynadığınız oyunların türleri ve size sağladığı deneyimlerle de ilgilidir. Kişisel tercihlerinizi göz önünde bulundurarak en uygun seçeneği belirleyebilirsiniz.

PlayStation 4

PlayStation 4, yeni modelleri sayesinde güncel kalmayı başarmış bir konsol olarak nitelendirilebilir. Bu modeller Pro ve Slim versiyonları olarak piyasada bulunmaktadır. Serinin ilk varyantı 2013 yılında oyuncuların karşısına çıktığında yoğun ilgi görmüştü, çünkü çıkış tarihine göre oldukça yüksek bir oyun performansı sunuyordu.

Konsolun işlemci kısmında AMD Jaguar bulunurken, grafik işlemcisi kısmında AMD Radeon 1.84 TFLOPS gücünde bir grafik işlemcisi kullanılmıştır. Sony, bu donanımları 8 GB RAM ile desteklemeyi tercih etti. Ayrıca, cihazda 500 GB HDD depolama alanı yer almaktadır.

Bu donanımlar günümüz için hala birçok oyuncu için yeterli olmaktadır. Eğer kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak isteyen ancak bir konsola çok para vermek istemeyen bir oyuncuysanız, PlayStation 4 doğru bir tercih olabilir. Türkiye'de, günümüzde PlayStation 4 fiyatları 6.500 TL'den başlayarak oyuncularla buluşmaktadır. Bu fiyatlarla sağladığı deneyim ve oyun seçenekleri göz önüne alındığında, PlayStation 4 hala çekici bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

PlayStation 3





PlayStation 3, gerçekten eski bir oyun konsolu olarak dikkat çekiyor. Ancak, sahip olduğu birçok kaliteli oyun sayesinde hala ilgi çekici bir seçenek olarak kabul ediliyor. Özellikle God of War gibi popüler oyunları oynamak için tercih edilebilir.

Ancak, doğru bir şekilde belirttiğiniz gibi, günümüzde yeni çıkan oyunların çoğu PlayStation 3 desteğine sahip değil. Teknoloji sürekli olarak gelişiyor ve yeni nesil oyunlar genellikle daha güçlü donanım gerektirebiliyor. Bu nedenle, PlayStation 3 sahipleri, en yeni oyunlardan bazılarını oynama imkanına sahip olmayabilirler.

Yine de, eğer nostalji yaşamak ve önceki dönemlerin keyifli oyunlarını deneyimlemek istiyorsanız, PlayStation 3 halen cazip bir seçenek olabilir. Özellikle oyun kütüphanesi bakımından zengin bir geçmişi olan bu konsolu tercih ederek keyifli ve hatırlanmaya değer deneyimler yaşayabilirsiniz. Fakat, en yeni ve güncel oyunları oynamak için günümüzün daha yeni konsol modellerini tercih etmek daha uygun olacaktır.

Xbox One

Game Pass'e sahip olması nedeniyle bu listede yer alıyor. Game Pass, kullanıcılara geniş bir oyun kütüphanesi sunan bir abonelik hizmetidir ve eski ve grafik gücü düşük oyunları bu cihazla değerlendirebilirsiniz.

Xbox One'ın işlemci kısmında AMD Jaguar bulunurken, grafik işlemcisi kısmında AMD Radeon 1.31 TFLOPS gücünde bir grafik işlemcisi kullanılmıştır. Ayrıca cihazda 8 GB RAM ve 500 GB HDD depolama alanı mevcuttur. Bu sayede, konsol sahipleri düşük sistem gereksinimleri olan oyunları rahatlıkla oynayabilirler.

Ancak belirtmek gerekir ki, Xbox One'ın yeni modelleri ve en son çıkan oyunlar için destekleri kısıtlı olabilir ve bu cihazı sıfır olarak Türkiye pazarında bulmak biraz zor olabilir. Bu durumda, ikinci el seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Eğer grafik gücü ve en yeni oyunlara erişim önemli değilse ve eski oyunları oynamak ve Game Pass'in avantajlarından yararlanmak istiyorsanız, Xbox One hala keyifli bir seçenek olabilir. Yine de, en son oyunları ve teknolojiyi takip etmek isteyenler için yeni nesil konsolları düşünmek daha uygun olacaktır.