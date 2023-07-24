Oyun tutkunlarını çıldırtan haber! Valorant Danışmanlık Bölümü Açıldı mı? Bu Üniversite Bölümünün Taban Puanı kaçtır?

Valorant danışmanlık bölümü taban puanları son zamanlarda birçok Espor oyuncusu tarafından merak edilmekte. Söylentilere göre Türkiye'de bir üniversite Valorant danışmanlık bölümü adı altında öğrenci almaya başladı. Mezunları ise profesyonel Valorant oyuncusu olarak diğer oyunculara eğitim veriyor, espor takımlarında oynuyor veya antrenörlük yapıyor. Günümüzde espor sektörü çok hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Özellikle gençler arasında daha fazla yaygınlaşan ve kariyer olarak görülmeye başlayan bu yeni alanda Valorant Danışmanlık bölümü açıldığı söyleniyor. Valorant danışmanlık bölümü taban puanları ise herkes tarafından merak konusu!

VALORANT DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ NEDİR?

Valorant Danışmanlık bölümü Türkiye'de bulunan üniversitelerin birinde Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatıyla kurulduğu söylenen ve Valorant oyuncularına espor alanında kariyer danışmanlığı vereceği düşünülen bir bölümdür. Valorant 2020 yılında piyasaya sürülen online bir FPS oyunudur. Dünya üzerinde en fazla oynanan oyunlardan biri olan Valorant'ın kurucusu Riot Games'tir.

Bu oyunun ne kadar süre yürürlükte olacağı bilinmediğinden ve sadece tek bir oyuna bağlı kalarak böyle bir bölüm açılamayacağından dolayı bu söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz söylenti olarak oyun camiasında dolaşan bu bölüm hakkında netlik bulunmamaktadır. Sosyal medya üzerinde yoğun bir şekilde konuşulan bu konu aslında şaka olarak oyuncuların birbirine takılmasından ibarettir. Discord sunucularında, oyun içerisinde ve sosyal medya üzerinden duyduğunuz bu haber hakkında YÖK'ün hiçbir açıklaması bulunmamakta.

VALORANT DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI KAÇTIR?

Üniversitelerde açılan tüm bölümlerin belirli bir taban puanı bulunmaktadır. Bu taban puanlara göre öğrenciler üniversite bölüm tercihini yapmaktadır. TYT taban puanıyla veya TYT-AYT taban puanı ile birlikte öğrenci alan birçok bölüm bulunmaktadır. Valorant Danışmanlık bölümü diye bir bölüm bulunmadığından dolayı böyle bir taban puanı da bulunmamaktadır.

ESPOR SEKTÖRÜNDE KARİYER YAPMAK!

Espor sektörü son yılların en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Son zamanlarda birçok üniversitede de espor yönetimi, oyuncu sağlığı, oyun tasarlama, oyun programlama gibi bölümler açılmakta. Eğer espor sektöründe ilginiz ve deneyiminiz varsa bu bölümlerden birini tercih ederek bu sektörde kendinize yer edinebilirsiniz.