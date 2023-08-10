Silikon Vadisi Türk girişimleri ağırlayacak!

Dijital çağın en önemli teknoloji parkı olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Silikon Vadisi’nde Türk girişimcilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yaşar Üniversitesi’nin ana sponsor olduğu “AeraStar 5by5 Silikon Vadisi Hızlandırma Programı” da vadide yer almak isteyen girişimciler için destek oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Silikon Vadisi’nde Türk girişimcilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Yaşar Üniversitesi’nin ana sponsor olduğu “AeraStar 5by5 Silikon Vadisi Hızlandırma Programı” da vadide yer almak isteyen girişimciler için destek oluyor. Geçtiğimiz günlerde, Türkiye’den 4 girişim şirketinin katıldığı ve San Francisco’da bulunan TransAmerica binasında gerçekleştirilen etkinlikte, girişimciler projelerini Silikon Vadisi’nin deneyimli danışmanlarına ve potansiyel işbirlikleri doğabilecek şirketlere sundu. Girişimciler, ayrıca Palo Alto şehrinde gerçekleşen buluşmada da yatırımcıların karşısına çıktı. Girişimlerin başarılarını ve potansiyelini ortaya çıkarmak için gerçekleştirilen yatırım zirvesi hızlandırma programı ile Türk girişimlerin başarısını ortaya koydu.

TÜRKİYE'DEN SİLİKON VADİSİ'NE GİRİŞİMCİ YOLCULUĞU

Türkiye’den artırılmış gerçeklik meditasyon uygulaması Visutate, yapay zeka tabanlı portföy yatırım danışmanlığı Magnus, oyun tabanlı yazılım geliştirme programı Ratic, eğitici oyun teknolojileri Arkerobox girişimleri Silikon Vadisi’ne giden ekipte yer aldı. Girişimciler, güçlü pazar doğrulaması, olağanüstü ekip, zorlayıcı değerleme, iyi hazırlanmış büyüme planı konularında mentorluk eğitimleri aldı.

Stres azaltan sanal deneyim uygulamasıyla Silikon Vadisi'nde iz bıraktı

Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orkun Karabaşoğlu'nun sanal gerçeklik girişimi Visutate de etkinlikte ABD’deki kullanıcılarla buluştu. Cep telefonu uygulaması olan Visutate, üç boyutlu sanal dünyalarda stres azaltma amacıyla tasarlanmış görsel, işitsel ve dokunsal etkileşimleri bir araya getiriyor. App Store ve Google Play üzerinde yayınlanan uygulama, kullanıcılara su altında, gökyüzünde, uzayda ve ormanda geçen senaryolarda içsel huzur ve stres azaltma deneyimi yaşatıyor. Doç. Dr. Orkun Karabaşoğlu, Silikon Vadisi'nin ünlü mentorleri, deneyimli girişimcileri ve başarılı yatırımcılarından aldığı eğitimlerle Visutate'i bir “Unicorn Şirket” olmayı yani 1 milyar dolar veya daha fazla yatırımcı değerine ulaşmayı hedefliyor. Eylül ayında başlayacak yatırım turuyla Visutate, Amerika'da yatırımcıların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

BAŞVURULAR BEKLENİYOR

Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürlüğü Girişimcilik Uzmanı ve Program Yürütücüsü Begüm Merih ise Türk girişimcilere yönelik Silikon Vadisi Hızlandırma Programı programın https://5by5startups.com sitesi üzerinden başvurulara açık olduğunu söyledi.