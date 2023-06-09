Spotify'dan yeni özellik

Müzik dinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği platform olan Spotify, yeni bir özellikle karşımıza çıktı. Favori şarkılarınızı otomatik olarak çevrimdışı çalma listesinde indirecek bu özellik test ediliyor. İşte detaylar...

Spotify, internete erişimin olmadığı yerlerde kullanıcılarının müzik dinleyebilmesi için bir özelliği test ediyor.

ÇEVRİMDIŞI DİNLENEBİLECEK

"Your Offline Mix" adı verilen bu liste kullanıcıların favori şarkıları için ayrı ayrı liste yapmakla uğraşmasını engellemeyi hedefliyor. Böylelikle sevdiğiniz şarkılar otomatik olarak tek listede indirilecek ve internet erişiminiz olmasa bile favori şarkılarınızı dinlemeye devam edebileceksiniz.

TEST AŞAMASINDA

Spotify'ın CEO'su Danel Ek'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevrimiçi olamayacağınız zamanlar için tasarlanmış bir oynatma listesi olan "Çevrimdışı Karmanız" adlı yeni bir özelliği test ediyoruz. Ne düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullanarak özelliğin henüz test aşamasında olduğunu belirtti.

SPOTİFY ÜCRETİ NE KADAR?

En popüler müzik dinleme platformu olan Spotify'ın 4 ayrı ödeme planı bulunuyor. İşte ödeme planlarına göre fiyatlar:

Bireysel: 29,99 TL

Duo: 39,99

Aile: 49,99 TL

Öğrenci: 14,99 TL