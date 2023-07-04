Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Telefonunuzda kötü amaçlı yazılımlar olabilir!

Android cihazınıza kötü amaçlı yazılım indirdiğinizden endişeleniyorsanız, Bu tehlike işaretlerini bilmek, tüm son indirmelerinizin meşru olduğunu düşünseniz bile bir sorunu tespit etmenize yardımcı olabilir.

Android listesindeki ilk işaretleri, uygulamalarınızın çökmeleri olabilir.

Sürekli kilitlenen yeni bir uygulama indirirseniz, onu silmeye deneyin.

Eskiden iyi çalışan ve şimdi kilitlenen ve beklendiği gibi çalışmayan uygulamalar, cihazınızda kötü amaçlı yazılım olduğunun bir işareti olabilir.

Aynı şey, yaptığınız hiçbir şeye bağlı olmadan, sürekli artan veri kullanımı için de söylenebilir.

Kötü amaçlı yazılım bulaşmış uygulamalar, arka planda çalışırken verilerinizi kullanabilir.

Ay sonunda yüksek maliyetli bir faturanız olana kadar fark etmeyebilirsiniz.

Spam metinler, kötü amaçlı yazılım saldırısının bir başka kötü işaretidir.

Bazı kötü amaçlı yazılımlar, kişilerinizi üzerlerine tıklamaları için tuzağa düşüren kötü amaçlı bağlantılar içeren metinleri cihazınızdan gönderebilir.



Pilinizin hızla bitmesi, aşırı ısınan bir cihaz ve cihazınızda rasgele görünen yeni uygulamalar da kötü amaçlı yazılım bulunduğunu düşündüren tehlike işaretleridir.

Telefonunuzu sürekli olarak aşırı ısıtmak sonunda pili yok edecektir, bu yüzden mümkün olduğunca bundan kaçınmaya değer.

Telefonunuzu dolduran uygulamalara da dikkat etmelisiniz.

Google, Android cihazlarda kötü amaçlı yazılım tespit edebilir ve tespit ederse size bir uyarı gönderir.

"Kendi güvenliğiniz için oturumunuz kapatıldı" mesajını görürseniz, cihazınızın güvenliğini sağlamak için Google'ın adımlarını uygulayabilirsiniz.