Turkcell Global Bilgi'den firmalara uzaktan ve yerinde destek

Dijital müşteri deneyimi merkezi Turkcell Global Bilgi, kurumsal müşterilerine sunduğu dijital servislerinden ‘Dijital Yardım Masası'yla son kullanıcıların iş süreçlerinde yaşadığı sorunlara uçtan uca çözüm desteği sunuyor. Kullanıcılara yurt içinde ve dışında yerinde ve uzaktan destek teknolojileri sunan ‘Dijital Yardım Masası'yla sorunlara az kişiyle çok kısa sürede müdahale ediliyor. Bu sayede uzaktan çözüm modeli ve teknolojisiyle ‘toplam çözüm bulma süresi' kısalıyor. Çalışanın bilgisayarında oluşan yazılım sorunları uzaktan hızlıca çözülürken; donanım sorunlarına yerinde destek veriliyor, parça değişikliğinde ise teknik servis hizmeti sunuluyor. Çalışanın karşılaştığı sık tekrarlanan sorunlar tespit edilerek kökten ve kalıcı çözüm sağlanıyor. Böylece oluşan cihaz sorunları nedeniyle iş süreçleri kesintiye uğramıyor; müşterilerin ve çalışanların memnuniyetinde yüzde 93'e kadar artış sağlıyor.

GÖRÜNMEYEN SORUNLARI ÖNCEDEN TESPİT EDİYOR

Dijital Yardım Masası'nda yaşanabilecek aksaklıklar da Turkcell Global Bilgi'nin bir diğer dijital hizmeti olan Sesli Yanıt Sistemi (IVR) teknolojisiyle önleniyor. Kullanıcının cihazına önceden kurulan otomasyon yazılım, sorunu kullanıcıdan daha önce görerek, problemi henüz kullanıcı fark etmeden çözüme kavuşturuyor. Yazılı ve sesli kanallardan da ulaşılabilen Dijital Yardım Masası, yapay zekayla da etkileşim içinde çalışıyor. Sistemdeki robot yazışma uygulaması sayesinde; yazışma analiz ediliyor ve otomasyon üzerinden uygulamalara bağlanılarak insan eforu gerektirmeyen bir süreç yönetiliyor. Ayrıca dinleme özelliğine sahip ‘speech to text' teknolojisiyle telefon yoluyla sisteme ulaşan kullanıcıyı, ilgili uygulamalara bağlayarak sorunu çözüyor. Dijital Yardım Masası'nda kullanıcılara mobil cihaz desteği de sunuluyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN ÇÖZÜM ORANINI SADECE İLK 6 AYDA YÜZDE 60 ARTIRDIK"

Sundukları Dijital Yardım Masası servisiyle ilgili konuşan Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, “Dijitalleşmeyle ve uzaktan çalışmayla işler hızlanınca pek çok sektörde dijital teknik destek ve çözüm ortağı arayışı da arttı. Şirketler artan teknik destek ihtiyaçları için dijital çözümlere yaklaştı. Öte yandan vaktinin kıymetini bilen çalışanlar ise teknik ve donanımsal sorunlardan doğabilecek performans kaybı yaşamak istemiyor, bu sorunları çabucak çözmek istiyorlar. Bu noktada güçlü bir dijital kasa sahip yerli bir çözüm ortağı olarak; müşterilerimize çok kısa sürede çözümler sağlayan benzersiz dijital hizmetler sunuyoruz. Bunlardan biri olan Dijital Yardım Masası hizmetimizle; müşterilerimizin çözüm oranını sadece ilk 6 ayda yüzde 60 arttırırken, iş süreçlerinin kesintisiz işlemesini sağlayarak hem operasyonel hem de dolaylı olarak ticari fayda sağladık” dedi.

Müşteri talebinde yüzde 30 artış, 9 farklı ülkede müşteri portföyü, şu ifadeleri kullandı: