Twitter'a rakip olacaktı? Zuckerberg'in Threads'ı hayal kırıklığı mı oldu?

Elon Musk, Twitter'a satın aldıktan sonra Twitter üzerindeki tartışmalar son bulmadı. Görüntüleme kısıtlamalar, teknik sorunlar derken Twitter'dan şikayetçi olan kullanıcılar başka platformlar aramaya başladı. Facebook, İnstagram ve Whatsapp gibi dünyanın önde gelen sosyal medya uygulamalarının çatı şirketi Meta, Twitter'dan kaçan kullanıcılar için Threads adlı bir uygulama geliştirdi. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta tarafından geliştirilen uygulama ilk günlerde milyonlarca kullanıcı kazandı.

TWİTTER'A RAKİP OLAN THREADS'IN YÜKSELİŞİ

Threads, kullanıma açıldığı ilk günlerde Twitter'ın korkulu rüyası olacağı düşünülüyordu. Threads, kullanıma açıldığı gibi, ilk iki saatte kullanıcı sayısını 2 milyona ulaştırdı. İlk yedi saatte Threads'ın kullanıcı sayısı 10 milyona ulaştı. Threads'ın bu büyük başarısı, ilk beş günü geride bıraktığında 100 milyon kullanıcı sayısına ulaşmasıyla perçinlendi.

THREADS TWİTTER'A RAKİP OLACAKTI HAYAL KIRIKLIĞI MI OLDU?

BBC'nin haberine göre Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, çalışanlarına yaptığı açıklamada Threads'ın kullanıcılarından çoğunu kaybettiğini belirtti. 5 gün gibi kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaşarak rekor kıran Threads'ın kullanıcılarının büyük kısmını kaybetmesini "normal" olarak değerlendiren Zuckerberg, uygulamaya yeni özellikler ekledikçe kullanıcıların uygulamada kalacağını belirtti.