Vivo V29 Lite 5G: Kavisli ekran ve üstün kamera performansı

Vivo, orta segment kullanıcıları için hazırladığı son modeli V29 Lite 5G ile akıllı telefon sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. İki farklı renk seçeneği ve 120Hz kavisli AMOLED ekranıyla göz kamaştıran bu cihaz, şıklığı ve performansı bir araya getiriyor. 64MP ana kamerası ve çift pozlama özelliği sayesinde kullanıcılarına mükemmel fotoğraf deneyimi sunarken, 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile de uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Vivo V29 Lite, online satış platformu myvivoshop.com'da avantajlı fiyat ve ekstra hediye fırsatlarıyla satışa sunuluyor.

VİVO V29 5G LİTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Vivo, orta segment kullanıcılarına kavisli ekran deneyimini sunan V29 Lite 5G modeli ile sektörde bir ilke imza atıyor. Altın Işıltısı ve Siyah Elmas Işıltısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan Vivo V29 Lite, şık tasarımı ve 120Hz kavisli AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor.

V29 Lite'in 64MP ana kamerası ve optik görüntü sabitleme özelliği, üstün bir kamera performansı sunuyor. Üçlü arka kamera sistemi, 2MP bokeh ve 2MP makro lenslerle desteklenerek, her anın en güzel şekilde ölümsüzleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca, çift pozlama özelliği ile katmanlı fotoğraflar ve farklı portre modları da mümkün hale geliyor.

Vivo, V29 Lite 5G modelini kullanıcılara 2 büyük Android sürümü güncelleme ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi ile sunuyor. Cihazlar, Vivo'nun online satış platformu myvivoshop.com üzerinden satın alındığında 1 yıl garanti ve 1 yıl ücretsiz ekran onarım hediyesi ile birlikte geliyor. Ayrıca, eski telefonunu getirip yeni bir telefon alan kullanıcılar, 500 TL'lik indirim fırsatından da yararlanabiliyor.

Vivo V29 Lite, kavisli ekranı ve üstün kamera özellikleriyle şık ve güçlü bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Android güncelleme ve garanti desteği ise kullanıcılara uzun süreli bir kullanım keyfi vaat ediyor.