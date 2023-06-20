12 ilde FETÖ operasyonu! 14 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

2008 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ mensuplarına verilmesiyle ilgili Ankara merkezli soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyonlar başlatıldı.

Aranan kişilerin, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden kişiler olduğu belirtildi.