12 ilde FETÖ operasyonu! 14 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı
Ankara Merkezli FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 ilde operasyon başlatıldı.
2008 yılında yapılan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının FETÖ mensuplarına verilmesiyle ilgili Ankara merkezli soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin yakalanması için 12 ilde operasyonlar başlatıldı.
Aranan kişilerin, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden kişiler olduğu belirtildi.