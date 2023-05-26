13 terörist sınırda yakalandı

Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ ve PKK mensubu 13 zanlı gözaltına alındı.

13 terörist sınırda yakalandı
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 10'unun FETÖ, 3'ünün de PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# pkk
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