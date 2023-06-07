2 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.



Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.



Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.



Kayseri'de yapılan DEAŞ operasyonunda ise 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.