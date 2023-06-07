2 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele sürüyor Bu kapsamda İstanbul ve Kayseri’de bir operasyon daha yapıldı. Toplamda 15 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem sürüyor.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışmalar sonucu terör örgütü adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte yardımcı olan kişilerle irtibatlı şüphelilerin adreslerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Kayseri'de yapılan DEAŞ operasyonunda ise 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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