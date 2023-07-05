2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Bölgede çok sayıda mühimmat da ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
Türk askeri, sınır ötesindeki operasyonlarla terör örgütüne üst üste darbeler indirmeye devam ediyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirlenen 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası ve 2 adet jelikan ele geçirildi.