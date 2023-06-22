2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.
Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 22, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve… pic.twitter.com/8jiQSt43bY
Kaynak: Anadolu Ajansı
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