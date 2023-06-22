2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.

Operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi olan Metina'da tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

Kaynak: Anadolu Ajansı

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