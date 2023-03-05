2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır içinde ve sınır ötesinde teröre aman vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa hudut hattına saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa Akçakale hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu AjansıMİT'ten Sincar'da nokta operasyon PKK'lı teröristler etkisiz hâle getirildi O terörist kaçamadı MİT o PKK'lıyı Türkiye'ye getirdi