2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa hudut hattına saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok. Suriye'nin kuzeyinden Şanlıurfa Akçakale hudut hattımıza yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.