2 terörist etkisiz hale getirildi! MSB'den operasyonla ilgili açıklama geldi
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.
Mehmetçik'in terör örgütü PKK'ya karşı mücadelesi devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, "ara, bul, yok et" parolasıyla yürüttüğü operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı