3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha

Terörle mücadele yurt ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten PKK'ya bir darbe daha
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Mehmetçik, PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz! " denildi.

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