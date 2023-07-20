35 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonların bilançosunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.

35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bu sayıyla birlikte, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaştığı ifade edildi.

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığı belirtilirken, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiği, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiği, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği duyuruldu.

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı: