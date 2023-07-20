35 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonların bilançosunu açıkladı
MSB, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğü vurgulanırken son bir hafta içerisinde 35 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Böylece bu yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 848'e ulaştığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin devam ettiği vurgulandı.
35 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Zeki Aktürk tarafından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 35 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bu sayıyla birlikte, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bu yıl içinde 848'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 191'e ulaştığı ifade edildi.
Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 573'e ulaştığı belirtilirken, harekat kapsamında değişik çaplarda toplam bin 291 silah ve 556 bin 498 mühimmatın ele geçirildiği, 2 bin 103 mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiği, 597 mağara ve sığınağın kullanılamaz hale getirildiği duyuruldu.
Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 189 kişinin yakalandığını kaydeden Aktürk, şu bilgileri paylaştı:
- Bunlardan 20'si FETÖ mensubu olmak üzere 27'si teröristtir. 2 bin 866 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023 yılında ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 bin 65 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 201'i FETÖ mensubu olmak üzere 306'sı teröristtir. 125 bin 822 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca geçtiğimiz bir hafta içerisinde icra edilen operasyonlarda, 7 kilogram uyuşturucu ve 361 muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 Ocak'tan itibaren icra edilen operasyonlarda ise 2 bin 369 kilogram uyuşturucu, bin 51 muhtelif uyuşturucu hap ve 23 muhtelif silah ele geçirilmiştir.
Kaynak: Anadolu Ajansı