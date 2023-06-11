4 terörist etkisiz hale getirildi: Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.

4 terörist etkisiz hale getirildi: Suriye'nin kuzeyinde operasyon
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Zeytin Dalı bölgesine 4 PKK/YPG'li terörist tarafından taciz ateşi açıldı.

Teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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