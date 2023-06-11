4 terörist etkisiz hale getirildi: Suriye'nin kuzeyinde operasyon
Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.
Zeytin Dalı bölgesine 4 PKK/YPG'li terörist tarafından taciz ateşi açıldı.
Teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona ilişkin detayları Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada terörle mücadelenin Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aDYwSNoUnD
Kaynak: Anadolu AjansıDEAŞ'ın sözde Musul kadısı tutuklandı! 16 terörist yakalandı İstanbul'da FETÖ operasyonu 2 terörist etkisiz hale getirildi