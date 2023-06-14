41 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyor...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MEHMETÇİK TERÖRİSTLERDEN HESAP SORMAYA DEVAM EDİYOR

MSB'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, üs bölgelerine saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sorulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz.

Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi… pic.twitter.com/r7pNtLvdc1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 14, 2023

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Mehmetçik'in 41 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Buna göre, teröristler tarafından hafta sonu Kilis'in Öncüpınar bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırıların ardından Mehmetçik operayon başlattı.

Operasyonun kapsamı genişletilirken Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi. Kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan operasyona SİHA'lar da destek verdi.

Yapılan atışlar sonucu 41 terörist etkisiz hale getirildiği operasyonda, yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedefin vurulduğu öğrenildi.