5 ilde FETÖ'ye darbe indirildi: 13 şüpheli yakalandı
FETÖ'ye bir darbe daha indi. FETÖ'nün Kara Kuvvetlerinde "mahrem hizmetler" olarak yapılanan 5'i astsubay 14 şüpheli için gözaltı kararı çıktı. Ankara merkezli yapılan 5 ildeki eş zamanlı FETÖ operasyonunda 13 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin yakalanma çalışması sürüyor
FETÖ'nün mahrem hizmetlerine Ankara merkezli eş zamanlı operasyon yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, ilin umuma açık yerlerinden FETÖ'nün sivil imamlarıyla iletişime geçen 5'i astsubay 14 şüpheli tespit etti.
Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yuvalanan 14 FETÖ şüphelisinin 13'ü yakalandı, kolluk kuvvetleri 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarını ise devam ettiriyor.