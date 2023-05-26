5 ilde terör operasyonu

Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

5 ilde terör operasyonu
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Tekirdağ merkezli Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan şüphelinin de bulunduğu 24 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, terörist başı Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Partinin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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