5 şehirde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

İstanbul'da polis ekipleri FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

"Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nun düğmesine basıldı.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese, eş zamanlı operasyon yapıldı. 29 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.

Sınırda alınan tedbirler kaçaklara göz açtırmıyor.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi Y.T tutuklandı.