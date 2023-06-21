5 şehirde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. 29 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

5 şehirde FETÖ operasyonu: 29 şüpheli yakalandı
Son Güncelleme:

İstanbul'da polis ekipleri FETÖ'ye finansman sağlayan ve güncel yapılanmasında faaliyet yürüten 33 şüphelinin kimliklerini belirledi.

"Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nun düğmesine basıldı.

İstanbul, Antalya, Bursa, Denizli ve Eskişehir'de 33 adrese, eş zamanlı operasyon yapıldı. 29 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 43 bin 195 lira, 65 bin 190 dolar, 19 bin 300 avro, 315,42 gram altın, 4 kilogram gümüş, 2 adet "F" serisi 1 dolar, 1 kurusıkıdan bozma tabanca ile 64 fişek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Bir kişiye ev hapsi tedbiri uygulandı.

Sınırda alınan tedbirler kaçaklara göz açtırmıyor.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi Y.T tutuklandı.

# fetö # operasyon
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
3 Bayramda İstanbul'da kalacaklara 10 öneri
4 İşte EYT staj ve çıraklık sigorta formülü
5 21 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları