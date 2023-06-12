5 terörist etkisiz hale getirildi! Örgütün sözde 2 yöneticisi de içlerinde
Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirdiği saldırının ardından Mehmetçik'in bölgedeki operasyonu sürüyor. MSB'den yapılan açıklamada bölgede 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine saldırı düzenlemişti.
Teröristlerin saldırıları sonucu Mehmetçik bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.
5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından bölgedeki operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.
5 teröristin daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.
Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 12, 2023
Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz… pic.twitter.com/fjD38TJsXA
Kaynak: Anadolu AjansıSuriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi YPG/PKK'nin attığı 5 roket Kilis'e düştü İki asker şehit oldu 4 terörist etkisiz hale getirildi