5 terörist etkisiz hale getirildi! Örgütün sözde 2 yöneticisi de içlerinde

Terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine saldırı düzenlemişti.

Teröristlerin saldırıları sonucu Mehmetçik bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de içinde olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığından bölgedeki operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı.

5 teröristin daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.