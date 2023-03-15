6-8 Ekim davası ertelendi

HDP'nin Kandil'den aldığı talimatlarla vatandaşları sokağa çağırdığı ve sonucunda yaşanan 6-8 Ekim terör olaylarına ilişkin dava Ankara'da devam etti.



Terörden hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı dava Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.



Sanıklar ve avukatları deprem nedeniyle duruşmada mazeret dilekçesi sundu. Bu dilekçelere ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı sağlık ve mesleki mazeretlerin kabulüne karar verilmesini talep etti.



Sanık avukatları da Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçesiyle duruşmanın 6 Nisan sonrasına ertelenmesini istedi. Taleplere ilişkin ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, talepleri kabul ederek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.