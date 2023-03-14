6-8 Ekim terör olayları davasında sona gelindi

Kandil'den gelen talimatlar ve HDP'nin çağrıları sonrası sokakların savaş alanına dönmesine neden 6-8 Ekim olaylarına ilişkin davada sona gelindi.



Terör hükümlüsü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı dava 15 Mart'ta görülecek.



Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek olan duruşmada Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor. Daha sonra ise sanıklar ve avukatları esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yapacak.



Davada HDP'li sanıklar bugüne kadar yaptıkları savunmalarla Türkiye aleyhine faaliyetlerine devam etti. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş duruşmada, "PKK, Türkiye hukukuna göre terör örgütüdür fakat Kandil’de ve İmralı’da gördüğümüz saygıyı biz hiçbir yerde görmüyoruz." demişti.



Tutuklu sanık eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ da Türk yargısını hedef alarak, "Türkiye yargısı bu kadar niteliksiz olamaz" ifadelerini kullanmıştı.



Dİğer yandan iddianamede Cumhuriyet Savcısı HDP'nin 6-8 Ekim olayları başta olmak üzere Kandil'den aldığı talimatları nasıl yerine getirdiğini anlattı. HDP'nin milletvekili listelerinin Kandil'den belirlendiği, vekil olacak kişilerin kamplarda eğitim aldığı da iddianamede yer aldı.