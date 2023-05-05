8 günde 39 terörist etkisiz: Hulusi Akar açıkladı

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Niğdeliler Derneğince düzenlenen "Niğdeliler Buluşması"nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Batı'daki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, "Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım." açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, "Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.