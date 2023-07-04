Adana'da DEAŞ operasyonu: Şüpheliler gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlatıldı.

Başlatılan çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt adına faaliyette bulunduğu ileri sürülen bazı şüphelilerin adresini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle söz konusu yerlere operasyon düzenlendi.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM Şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.