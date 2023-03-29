Ağrı’da yakalanan PKK bombacısı HDP bağını itiraf etti

Türkiye’de bombalı saldırı düzenlemek için yurda giren PKK’lı teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Suriye uyruklu "Memo -Kasım" kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet, örgüt talimatıyla HDP’nin Ağrı Doğu Beyazıt’taki ilçe binasına gittiğini itiraf etti.



Güvenlik güçleri bombacı teröriste Türkiye - İran sınırında içerisinde silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini sürerek ulaştı. Yapılan çalışmaların sonucunda bombacı teröristin HDP Doğubayazıt ilçe binasına girdiği, buradan da örgütün gençlik yapılanmasındaki bir kişinin evine götürüldüğü tespit edildi. Emniyet güçlerinin belirlenen adrese yaptığı operasyon sonucu bombacı terörist kıskıvrak yakalanan teröristin ayrıca kaldığı yerde silah ve el bombaları bulundu.



Sabah Gazetesi, PKK’lı Rodi Ebdilla Ehmet'in Ağrı Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki ifadesinin ayrıntılarını yazdı. 21 Mart akşam saatlerinde Doğubeyazıt İlçe merkezine geldiğini, geceyi sokaklarda geçirdiğini anlatan terörist, 22 Mart sabahı da HDP İlçe binasına gittiğini belirtti:

- İran'dan örgüt talimatıyla Türkiye'ye geldim. Nerede ve nasıl eylem yapacağım daha bana bildirilmedi. Örgüt yöneticileri HDP Ağrı Doğubeyazıt İlçe Binasına giderek orada beni Botan Ergül'ün karşılayacağını söyledi. Bende HDP binasına geldim. Burada beni karşıladılar. Botan'ın aramızda mesafe bırakarak dikkat çekmeden takip ederek onun evine gittik. Evin yanındaki odunlukta barınıyordum.

Emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa geniş güvenlik önlemleri altında götürülen PKK’Lı terörist çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise Doğubayazıt Adliyesi'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Bombacı teröristin yakalandığı evde yapılan aramada 2 el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişek ele geçirilmişti.