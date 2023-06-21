Almanya PKK'ya sığınak oldu! İşte Almanya'nın raporunda PKK gerçeği

Terör örgütü PKK'nın en çok yuvalandığı ülke Almanya çıktı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının verilerine göre, PKK'nın Almanya'da 14bin 500 üyesi var.

Son Güncelleme:

FETÖ'nün de kaçış adreslerinden biri olan Almanya, terör örgütü PKK'nın da yuvası oldu.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, 2022 Anayasa Koruma Raporu'nu açıkladı.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının verilerine göre, terör örgütü PKK, Almanya'da 14 bin 500 üyesiyle aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında üye sayısında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

PKK'nın 2021'de "bağış kampanyasında" tahminen 16,7 milyon avro topladığı ve bir kez daha bir önceki yılın miktarını aştığı vurgulanan raporda, Avrupa'da toplanan paranın ise 30 milyon avronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca yabancı bağlantılı aşırılık yanlısı suçların üst üste ikinci yıl artış gösterdiği belirtildi.

2022 yılında 1974 suça ulaşan artışla birlikte şiddet içeren suçlar neredeyse iki katına çıktığı söylendi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili ise aşırılıkla mücadele vurgusu yaptı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# almanya # fetö # pkk

Benzer Videolar

PKK köşeye sıkıştı PKK köşeye sıkıştı
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
12 ilde FETÖ operasyonu! 12 ilde FETÖ operasyonu!
Firari FETÖ'cü İlyas Turan yakalandı Firari FETÖ'cü İlyas Turan yakalandı
İşte FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi İşte FETÖ’nün 16 yıllık istihbarat arşivi
PKK/YPG TSK'nin operasyonlarıyla köşeye sıkıştı PKK/YPG TSK'nin operasyonlarıyla köşeye sıkıştı
HDP binasında PKK belgeleri yakalandı HDP binasında PKK belgeleri yakalandı
HDP binasından terör elebaşlarının posterleri çıktı HDP binasından terör elebaşlarının posterleri çıktı
Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 16 terörist etkisiz hale getirildi
HDP'den skandal hareket! HDP'den skandal hareket!
2 ilde DEAŞ operasyonu 2 ilde DEAŞ operasyonu
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu
Çok Okunanlar
1 İstanbul'daki en iyi 10 üniversite hangisi?
2 Pelota Oyunu: Eski Maya spor geleneği diriliyor
3 Bayramda İstanbul'da kalacaklara 10 öneri
4 İşte EYT staj ve çıraklık sigorta formülü
5 21 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları