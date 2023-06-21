Almanya PKK'ya sığınak oldu! İşte Almanya'nın raporunda PKK gerçeği

FETÖ'nün de kaçış adreslerinden biri olan Almanya, terör örgütü PKK'nın da yuvası oldu.

Federal Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile birlikte Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, 2022 Anayasa Koruma Raporu'nu açıkladı.

Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının verilerine göre, terör örgütü PKK, Almanya'da 14 bin 500 üyesiyle aşırılık yanlısı yabancı örgütler arasında üye sayısında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

PKK'nın 2021'de "bağış kampanyasında" tahminen 16,7 milyon avro topladığı ve bir kez daha bir önceki yılın miktarını aştığı vurgulanan raporda, Avrupa'da toplanan paranın ise 30 milyon avronun üzerinde olduğu ifade edildi.

Ayrıca yabancı bağlantılı aşırılık yanlısı suçların üst üste ikinci yıl artış gösterdiği belirtildi.

2022 yılında 1974 suça ulaşan artışla birlikte şiddet içeren suçlar neredeyse iki katına çıktığı söylendi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser konuyla ilgili ise aşırılıkla mücadele vurgusu yaptı.