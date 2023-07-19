Ankara'da terör operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı

Başkent Ankara'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, PKK/KCK-PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları 14 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.

Bir kısmının geçmiş yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen kişilere yönelik il genelinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) kategorisinde değerlendirilen şüphelilerin, işlem ve sorguları sonrasında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri bildirildi.