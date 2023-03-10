AYM bu haykırışı duymadı: "Sen benden evlat çaldın HDP"

AYM HDP'yi korurken çocukları kaçırılan aileleri görmezden geldi. Van'daki koca yürekli ailelerin sesine kulak verelim. Eyleme katılan annelerden Saliha Mert'in "sen benden evlat çaldın HDP" haykırışı yürekleri yaktı, biz bu sesi İstanbul'dan duyduk ancak AYM duymamazlıktan geldi.

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Elinde çocuğunun fotoğrafı, kederli, öfkeli bir o kadarda güçlü. Anne Saliha Mert isyan etti. Çocuğu kaçırılan anne mücadelesinde kararlı. HDP'den oğlunu alacak:

- Eğer HDP'ye bir hak veriyorlarsa bu gözyaşlarımıza baksınlar. Eğer bir oy veriyorlarsa gözyaşlarımızı görsünler. Gerçekten çok kötüyüz. Tarif edilmeyecek bir şey. Her annenin yüreğine bir ateş düşürmüşler. Bizi yıldıramayacaklar. Ben ölene kadar onların kapılarındayım. Onlardan hesap soracağım. Sadece benim değil hepimizin çocuklarının hesabını soracağım. Tek dileğim, evlatlarımızın bu alçaklarda kalmaması." diye konuştu.

Bu annenin sesi Türkiye'de yankılandı, ancak AYM bu haykırışı yok saydı.

AYM'nin bütün delillere rağmen koruyup kolladığı HDP'ye karşı Van'da eylem yapıldı.

Çocukları kaçırılan aileler, bir kez daha HDP il binasına yürüdü.

Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan aileler 53 haftadır eylemde.

Aileler, PKK'ya meydan okuyor, mücadeleden vazgeçmiyor.

# hdp # AYM

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