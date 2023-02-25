Bakan Akar: "Deprem yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarıyla video konferans görüştü. Depremin yaralarını sarmak için Mehmetçiğin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Akar, terörle mücadelede de kararlılık mesajı verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kilis Çıldıroba'daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı yaptı.

"DEPREMİN YARALARINI SARMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Akar, Mehmetçiğin ilk andan itibaren depremle mücadelede gece gündüz çalıştığına vurgu yaptı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Akar, "Bir an önce asil milletimizi 40 yıllık beladan kurtaracağız." dedi.

"1 OCAK'TAN İTİBAREN 261 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 261 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"KOMŞULARIMIZIN SINIRLARINA SAYGILIYIZ"


Bakan Akar, sınır hatlarında ilişkin de konuştu. "Başta Suriye başta olmak üzere komşularımızın sınırlarına saygılıyız." dedi.

# hulusi akar

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