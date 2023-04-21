Bakan Akar'dan Altay tankı açıklaması: TSK'ya teslim tarihi belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile 8'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindekilerin yanı sıra sınır hattında görevli birlik komutanlarının katıldığı video telekonferans toplantısı düzenlendi.

Toplantıya personelin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başlayan Akar, son dönemde yerli ve milli savunma sanayide sağlanan gelişmelerin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliğinin, caydırıcılığının ve saygınlığının daha da arttığını belirtti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni "amiral gemisi" TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini, İMECE uydu sisteminin başarıyla yörüngesine fırlatıldığını anımsatan Akar, şunları kaydetti:

- Pazar günü Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankımız Altay'ı alacağız. Bu da bizim için büyük bir sevinç ve övünç kaynağı olacak. Savunma sanayideki çalışmalarımızın devamı gelecek. Bunların yanı sıra milli muharip uçağımızı uçurmak için mühendislerimiz, işçilerimiz çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. İHA/SİHA, Kızılelma da savunma sanayideki çalışmaların içinde. Bu alanda ciddi bir atılım, gelişme, mücadele var. İnşallah çalışmalarımızı sürdürerek Silahlı Kuvvetlerimizin temel ihtiyaçlarını yerli ve milli üretebilecek kapasiteye ulaşacağız.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadelesinin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Akar, "Bütün göstergelere göre işin sonuna doğru geliyor gibiyiz. Hiçbir şekilde rehavet, şımarıklık, dikkatsizlik yok. Hassasiyetten ödün vermeyecek, aynı ciddiyet, samimiyet ve dikkatle baskıyı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Bakan Akar, 40 yıllık terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını belirterek, "Son bir hafta içinde 12'si Suriye'nin, 6'sı ise Irak'ın kuzeyinde olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYI GEÇTİK"

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerin "girilemez" diye nitelendirdiği "Çemçö" adı verilen bölgenin kontrol altına alınmasından dolayı personeli kutlayan Akar, "Bu önemli bir gelişmeydi. Bu aşamayı da geçtik. Kararlıkla mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tüm başarılarda asıl paya sahip olarak nitelendirdiği şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, sözlerinin sonunda son dönemdeki başarılı çalışmaları ve büyük fedakarlıkla görevlerini icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının Ramazan Bayramı'nı bir kez daha kutladı.

Bakan Akar daha sonra tören alanına geçerek 8'inci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenmesine rağmen hemen vatandaşın yanına, yardımına koşan Mehmetçiğin bayramını kutlayan Akar, buruk bir bayramı yaşadıklarını belirtti.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, "Yaraların sarılması konusunda siz kahraman Mehmetçiğin ilk andan itibaren fedakarca çalışmaları çok önemliydi." dedi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendiren depremlerin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, ilgili kurum ve kuruluşların ilk andan itibaren seferber olduğunu aktaran Akar, yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunduğu, şehitlerle depremde hayatını kaybeden vatandaşların saygı duruşuyla anıldığı törenin sonunda Bakan Akar, personelin tek tek Ramazan Bayramı'nı kutladı.